Nem enyhül a török válság

A pénzpiacok változatlanul idegesek, az eddigi kommunikáció csak rontott a helyzeten

Recep Tayyip Erdogan török elnök továbbra is a nemzetközi spekulációs támadást látja országának egyre mélyülő gazdasági válsága elsődleges okaként, miközben NATO-szövetségesét, az Egyesült Államokat azzal vádolta meg, hogy az hátba szúrta. A líra zuhanása, amely többek között a forintot is magával húzta, a piaci szereplők szerint alapvető fordulatot igényelne a török monetáris politikában, ennek azonban épp az elnök a gátja.

Változatlanul csapongás tapasztalható a nemzetközi pénzpiacokon, nem csitulnak az aggodalmak a török válság miatt, és a politika sem segít ebben.

A hangulatromlás rövid időn belül elsöpörte a forint legutóbbi árfolyamjavulását is. A hazai fizetőeszköz a múlt héten lassan, de biztosan már a korábbi, 315-ös felső sávhatárja felé tartott az euróval szemben, ehhez képest a török–amerikai konfliktus pénteki kiéleződése miatt tegnap megint 325-ös szinteken zajlott a kereskedés. A dollár is látványosan erősödik a török válság hatására, tegnap már 285 körüli szinteken is köttettek üzletek.

– Kérdés, hogy a dollár visszavesz-e, vagy a líra válsága rendeződik-e valamennyire. Elképzelhető, hogy ismét megnézzük a június végi szinteket, de ez nem száz százalék – áll Blahó Levente és Pálffy Gergely Raiffeisen-elemzők helyzetértékelésében. Ez alapján ha nincs megnyugtató rendezése a török krízisnek, akkor nem zárható ki rövid időn belül újból a 330-as euró. Mindez úgy, hogy a magyar gazdaság stabil lábakon áll, tehát a makrogazdasági mutatóink a mostaninál jóval erősebb árfolyamot indokolnának. Mint az Erste Bank tegnapi regionális kitekintőjéből kiderül, a magyar fizetési mérleg pozíciója rendkívül jó, sőt az egyik legerősebb a térségünk egészében is.

Mint azt Ulrich Leuchtmann, a Commerzbank elemzője tegnap kifejtette, a török válság „öreg, makacs emberek” munkájának eredménye. Ez alatt elsősorban Erdogan azon, nyilvánosan is képviselt elképzelését érti, hogy ragaszkodni kell az alacsony kamatokhoz, mivel a magasabb szintek csak a gazdagokat teszik még gazdagabbá.

Ami a befektetőket még jobban aggasztja, az az egyértelmű szándék, hogy elnöki hatalomgyakorlását érvényesíteni akarja a jegybank felett is, amit jól mutat, hogy eddig alig léptek fel a török monetáris döntéshozók, noha nyilvánvaló devizaválság van, és indokolt lenne a kamatemelés.

Piaci elemzők megjegyzik: ebben a helyzetben látszik igazán annak a kockázatvállalásnak a hátulütője, hogy Törökország a finanszírozásában nagy arányban támaszkodott spekulatív befektetőkre, akik a politikai kockázatokat látva inkább menekülőre fogják, ez pedig a líra árfolyamában is látszik.

Az ilyen helyzet Magyarországon sem ismeretlen, a Lehman Bro­thers-válság, valamint a 2011–2012-es euró­válság okozta hullámoknál fájdalmas következményei voltak az árfolyam és az államadósság alakulásában, hogy nagy arányban volt jelen a pusztán spekulatív külföldi tőke az állam pénzelésében.

Mostanra ez alapjaiban változott meg, a devizahányad kevesebb, mint a teljes adósságállomány ötöde, a többi belső, ennek megfelelően stabil forrás. Ezért is tarthat ki a Magyar Nemzeti Bank a meglévő politikája mellett a gyengébb forint mellett is, mivel az nem jelent stabilitási kockázatot a gazdaság egészére nézve.

A mostani helyzet kulcsa Erdogan és Donald Trump amerikai elnök kezében van. Ha elmarad vagy késik a török monetáris politika normalizálódása, azt az aggodalmak szerint a bankrendszer is megsínyli. Mint az William Jackson és Liam Carson, a londoni Capital Economics elemzőház szakértőinek elemzéséből kiderül, a válság jó eséllyel megemeli a török bankrendszer külsőforrás-bevonási költségeit, emellett megnőhet a bedőlt hitelek aránya.

A Commerzbank elemzője szerint a londoni kollégái által felvázolt helyzet végső soron kényszerű leírásokat eredményezne a Törökországot hitelező európai pénzintézeteknek, és ennek a makrogazdasági, áttételes hatásai az egész kontinensen érződnének.