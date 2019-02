Nem elég az elakadásjelző a jármű csomagtartójában

Hiába a rossz időjárás, idős autóval is elindulnak külföldre a magyarok

Népszerűek a téli sportok a magyarok körében, egyes felmérések szerint ma már több mint félmillióan síelnek vagy snowboardoznak egy-egy szezonban, sokan külföldön. A legtöbben Ausztriába, Olaszországba, Franciaországba, Szlovákiába és Szlové­niába utaznak ilyenkor. A rutinosabbak már tisztában vannak a téli autós utazás sajátosságaival, azonban a szakértők úgy tapasztalják, szükséges időről időre felhívni a figyelmet az extra időjárással járó veszélyekre.

A tapasztalatok szerint a kemény tél különösen próbára teszi a gépjárműveket, főként a hazánkban jellemzően idős személyautókat, amelyekkel ugyanúgy elindulnak a turisták esetleg külföldre is hosszabb, kihívásokkal teli utakra is, mint ha itthon közlekednének, holott egyértelmű, hogy az extra hideg időjárás, illetve a nagy hó nem várt problémák elé állíthatja a vezetőket akkor is, ha egyébként megfelelően rutinos tudással rendelkeznek.

Beszédes adat, hogy a világ első számú, úgynevezett asszisztencia szolgáltatója, az Europ Assistance Magyarország decemberben és januárban csaknem hatezer magyar autósnak nyújtott segítséget, akik elakadtak utazás közben. – A hideg téli időjárás megpróbáltatások elé állítja a gépjárműveket is, kiváltképp így van ez a régebbi gyártásúak esetében. A hazai gépjárműpark átlagéletkora pedig ma már meghaladja a 14 évet – jelezte lapunknak Kalmár László, az Europ Assistance-csoport Magyarországért is felelős régiós vezetője.

Az idősebb autókat tehát jobban sújtja a hideg téli idő: gyakori, hogy nem indul a jármű, illetve hogy a nem megfelelően karbantartott gépjárművek rejtett hibái éppen a téli síeléskor derülnek ki, megbénítva a közlekedőt. A szakértő tanácsa szerint csökkenteni lehet a kockázatokat, ha például indulás előtt autószerelővel nézetjük át a járművet, de minimum ellenőrizzük a folyadékszinteket, a gumiabroncsok profilmélységét, nyomását, állapotát.

Nem szabad elfelejteni, hogy a kötelező tartozékok megléte és használhatósága külföldön még nagyobb jelentőséggel bírhat. Legyen meg az elakadásjelző háromszög, szükséges mennyiségben a fényvisszaverő mellények, és legyen érvényes, teljes körű az egészségügyi doboz is – hangsúlyozta Kalmár László. Arra is kitért, hogy hosszabb utazáshoz érdemes több ételt-italt csomagolni, illetve meleg holmit/plédet elhelyezni a járműben.

Műszaki meghibásodás vagy az extrém időjárási körülmények (havazás, ónos eső) miatt ugyanis előfordulhat, hogy a járműben kell várakoznunk a segítség megérkezéséig, ilyenkor jól jön, ha előzetesen körültekintően készültünk az utazásra. – Legyen nálunk hólánc, egyes országokban kötelező tartozékként elő is írják a használatát. Alapvető, hogy csak téligumival felszerelt járművel induljunk útnak, egyes országokban ezt is előírják – fűzte hozzá a szakértő.