Nehéz helyzetbe hozná Brüsszel a gazdákat

Elfogadhatatlannak nevezte Nagy István agrárminiszter, hogy az Európai Bizottság 2021-től úgy csökkentené a vidékfejlesztési támogatásokat 26 százalékkal, hogy a Közös Agrárpolitika (KAP) forrásainak igénybevételét is nehezebb feltételekhez, magasabb elvárásokhoz kötné – közölte az Agrárminisztérium a Mezőgazdasági és Halászati Tanács tegnapi ülését követően. A tárcavezető kiemelte: Brüsszel a javaslatában úgy csökkentené az agrárium szereplőinek támogatását, hogy azoknak közben bonyolultabb szabályrendszernek kellene megfelelniük, ez pedig nem kivitelezhető.

A magyar állásponttal ért egyet további tizenhat tagállam, közös nyilatkozatukban az országok kiálltak azért, hogy a vidékfejlesztési pénzek mértéke legalább a jelenlegi szinten maradjon 2021 után is – ismertette Nagy István. A megfelelő támogatás 2021 után is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a magyar gazdálkodók versenyképességüket növelő beruházásaikat végrehajthassák, és képesek legyenek kezelni az ágazati kihívásokat. Az agrárminiszterek folytatták a vitát az új KAP végrehajtásának részleteiről is. Hazánk álláspontja szerint egyszerű szabályokra van szükség ahhoz, hogy a gazdák a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben juthassanak hozzá az őket megillető támogatásokhoz – tette hozzá Nagy István.

Az Európai Tanács várhatóan ősszel dönt a vidékfejlesztési támogatásokat is magában foglaló új költségvetésről és a KAP új szabályairól, utóbbiról a költségvetési vitával párhuzamosan zajlanak a tárgyalások. A KAP egyszerűsítése azért is fontos, mert az ennek keretében folyósított, területalapú támogatást a tavalyi egységes kérelmek alapján több mint 172 ezer termelő igényelte, amelynek keretösszege mintegy 221 milliárd forint, hektáronként 73 ezer forint. Szintén jelentős szerepe van a termeléshez kötött támogatásoknak. A jellemzően beruházásokra igényelhető vidékfejlesztési programban a kötelezettségvállalás pedig meghaladta az 1300 milliárd forintot.