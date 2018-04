Szakértő: a kedvező piaci hangulatban emelkedett a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 789,62 pontos, 2,12 százalékos emelkedéssel, 38 065,04 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 7,6 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Keresztyén Attila, az OTP Treasury senior értékesítője az M1 aktuális csatornán elmondta: enyhült, illetve kedvezővé vált a piacokon a korábbi rossz hangulat, a vezető európai tőzsdeindexek emelkedtek.

A magyar tőzsde is korrigálta a szerdai esést, a BUX pluszban nyitott, és tovább tudott emelkedni a nap folyamán. A vezető részvények közül az OTP és a Mol is több mint 2 százalékkal erősödött, de pluszban zárt a Richter és a Magyar Telekom is – jelezte a szakértő.

A Mol 60 forinttal, 2,14 százalékkal 2864 forintra erősödött, 1,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 290 forinttal, 2,57 százalékkal 11 590 forintra nőtt, forgalmuk 2,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,44 százalékkal 452 forintra emelkedett, forgalma 209,6 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 90 forinttal, 1,69 százalékkal 5420 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 4025,08 ponton zárt csütörtökön, ez 76,73 pontos, 1,94 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.