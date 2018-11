Napokon belül érkezik az ígért nyugdíjprémium

Nagyjából 2,5 millió címzettnek folyósítja az állam az extra összegeket

A jövő héten folyósítja az állam a nyugdíjprémiumot – nyilatkozta lapunknak a pénzügyminiszter helyettese. Tállai András közölte: az extra összegeket a novemberi ellátásokkal együtt fizetik ki, így a bankszámlákon már hétfőn ott lesz a prémium is, a postai kézbesítés pedig csütörtökön kezdődik meg.

Először tavaly juttatott az állam prémiumot a nyugdíjasoknak, s az összegek kifizetésére idén is sor kerül – mondta a Magyar Időknek a pénzügyminiszter helyettese. Tállai András közölte: az extra pénzek a jövő héten, azaz néhány napon belül eljutnak a címzettekhez.

Az államtitkár a részletekről szólva először arról beszélt, hogy a nyugdíjprémium kifizetését a magyar gazdaság egészen kiváló teljesítménye tette most lehetővé.

– A juttatás a törvény szerint akkor jöhet szóba, ha a GDP-növekedés mértéke túllépi a 3,5 százalékot. Idén négy százalék feletti gazdasági bővüléssel számolunk – fogalmazott Tállai András, majd kiemelte, hogy a növekedés nagyságának fontos szerepe van az aktuális nyugdíjprémium kiszámításakor.

– A prémium idén magasabb lesz, mint tavaly volt. Most 18 ezer forintot kapnak azok, akiknek a havi nyugdíja eléri a nyolcvanezer forintot. A kisebb nyugdíjból gazdálkodók az időskori juttatásukkal arányos összegre jogosultak.

Tállai András beszélt arról is, mikor érkezik meg az extra pénz a jogosultakhoz.

– A nyugdíjprémiumot a novemberi ellátásokkal együtt folyósítja az államkincstár, így először azokhoz jut el a prémium, akik átutalással kapják meg a nyugdíjukat, az ő számlájukra november 12-én, azaz hétfőn érkezik meg a külön összeg. A postai kézbesítés ezt követően, november 15-én, vagyis csütörtökön veszi kezdetét. Az elkövetkező napokban tehát minden érintett hozzájut a summához – mondta az államtitkár. A pluszjuttatást egyébként nagyjából 2,5 millió nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek folyósítja az állam.

A miniszterhelyettes röviden összefoglalta, milyen költséget jelent az államnak a nyugdíjprémiumok kifizetése. – Az elmúlt évben mindent egybeszámítva 24 milliárd forintot áldozott a közkassza a külön juttatásokra.

Az idei költségvetésben ennél is többet, nagyjából 32 milliárd forintot különítettünk el erre a célra – jegyezte meg a miniszterhelyettes, hozzátéve: az Országgyűlés nyáron már megszavazta a jövő évi büdzsét is, amely szintén számol nyugdíjprémiummal, tehát – a GDP alakulásától függően – 2019-ben is szó lehet pluszpénzről.

– Ha a gazdaság jól teljesít, az eredményekből az egész társadalomnak részesülnie kell, s ekkor nem lehet figyelmen kívül hagyni a nyugdíjasokat sem – fogalmazott összegzésképpen Tállai András, majd úgy vélekedett: az idősebb generációk közreműködése nélkül nem lehet hosszú távú sikereket elérni. A nyugdíjasok fáradozásának elismeréséhez pedig a nyugdíjprémium megfelelő eszköz.