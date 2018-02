Napelemek szorítják ki az áramimportot

Az áramimport teljes megszüntetése a kormányzat célja, ennek érdekét szolgálja az a törvénymódosítási javaslat is, amely a közeljövőben a parlament elé kerül. Erről a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a tegnapi Kormányinfón, kifejtve, hogy a villamosenergia-törvényen keresztül a kormány a jövőben azt szeretné elérni, hogy a szektorban működő elosztótársaságok befogadják az újonnan épülő napelemparkok teljesítményét. Azokhoz az új, kis teljesítményű napelemparkokhoz, amelyeket az agrárvállalkozók építtetnek a korábban bejelentett állami támogatás mellett, a helyileg illetékes hálózat tulajdonosának három kilométeres körzetben kötelező lesz kiépíteni a csatlakozást. Emellett további jogi akadálymentesítést és bankhiteleket is kilátásba helyezett a miniszter.

A napenergia hasznosításából származó áramtermelés növelését addig növelné a kormányzat, míg el nem éri a felhasználás ötven százalékát. Így az igények felét ez, a másik felét pedig a paksi atomerőmű fedezné a miniszter szavai szerint. Az atomerőmű jelenleg a termelés felét adja, de ez az árammennyiség a hazai felhasználásnak csak nagyjából fedezi a harmadát.

Az energiaimport kapcsán a földgázágazatról is szót ejtett a miniszter. Lázár János ennek hátteréről elmondta, hogy négymillió magyarországi háztartás használja az energiahordozót, ezek mintegy 80 százaléka fűtésre is. Döntően orosz eredetű gázról van szó, de három másik importlehetőség is adott, amelyekkel a kormány – kedvező ajánlat esetén – élhet, ám ehhez a partnerországok lépéseire is szükség van.

Az orosz gázimportnak való kiszolgáltatottság érdemben megváltozhat, ha a szlovák–magyar vezetéken megindul a kereskedés, vagy ha megépül a horvátországi Krk szigeten (vagy annak közelében egy úszó) cseppfolyósított gázt (LNG) fogadó terminál. A horvát projekt egyébként már egy évtizede csúszik, és egyelőre nem született döntés a beruházásról.

Magyar részről elkészült, a labda a román félnél pattog a két ország nagynyomású gázhálózatát összekötő vezeték építése ügyében. A három lehetőség közül jelenleg ez a legígéretesebb, hiszen a Fekete-tengeren négymilliárd köbméter földgázt tervez kitermelni az Exxon és az OMV.