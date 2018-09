Nagyobb teret kérnek a Balatonnál az elektromos vízi járművek

A helyiek „gyilkos rájáknak” tartják a jetskiseket, akiktől féltik a pihenés nyugalmát

A strandok bójákkal lekerített szélére kényszerülnének a fürdőzők, ha ráengednék a Balatonra a „gyilkos rájákat”, vagyis a jetskiseket – fogalmazott a Magyar Időknek egy balatoni szakértő, aki szerint ezek a szelídnek általában nem nevezhető járművek veszélyesek, várható elterjedésükkel ezért elveszhet a tó családias jellege, a nyugodt pihenés lehetősége. Lapunk megkérdezte a helyi illetékeseket, jogos-e az aggodalom a vízi nyugalomért.

A „száguldó szörnyektől” félti a tó családi paradicsom jellegét, és óvná a szelíd vízi sportok, a vitorlázók, szörfösök érdekeit Győrffy Árpád turisztikai szakértő. A Balatontipp.hu tematikus portál szerkesztője szerint ezzel együtt a balatoni idegenforgalom megújulásában fontos szerepe van az elektromos hajtás terjedésének, legyen szó akár a hajókról, a kerékpárokról, a közúti és a vasúti járművekről. – De a környezetbarát energia bevonása mellett sem szabad hagynunk, hogy száguldó cirkuszt csináljanak a tóból – vélekedik Győrffy Árpád.

Mint az a nyáron megjelent a sajtóban, ez év őszétől egy hazai cég balatoni üzemében elindul a környezetbarát technológiával fejlesztett, elektromos meghajtású jetskik tömeges gyártása. A sportjárművek fontos szereplői lehetnek a vízi közlekedés generáció-­váltásának.

– Nem indokolt a vészharangot kongatni, mivel a jetskiseknek ugyanúgy be kell tartaniuk a vízi közlekedésre vonatkozó előírásokat, mint például annak a 200-250 motoros kishajónak, amelyet ma az erre jogosult vitorláskikötők, vízimentők üzemeltetnek – mondta megkeresésünkre Horváth László ezredes, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője. Úgy vélekedik, hogy aki jól akarja érezni magát a Balatonnál, és a környezettel harmóniában működve szeretné elkerülni a szabálysértést, az azzal járó feszültségeket, bizonyára betartja a sebességhatárt és az írott, íratlan szabályokat.

A Magyar Vitorlásszövetség még nem alakított ki testületi állásfoglalást az elektromos jetskik megjelenésével kapcsolatban, azt azonban Holczhauser András, a szervezet főtitkára lapunknak jelezte: ezzel a vízi sporteszközzel az a legnagyobb gond, hogy nem lehet zárt pályára szorítani.

Simon Károly, a megszállott vitorlázóként ismert, 150 éves Balatonfüredi Yacht Klub tiszteletbeli elnöke ennek kapcsán megjegyezte: az elektromos jetskik megjelenésének az a legfőbb előnye, hogy nem szennyezik a vizet. Azonban, mivel jellemzően a strandolók közelében száguldoznak, és a sebességük nem szabályozható úgy, mint a motorcsónakoké, gyakran előfordul, hogy a jetskizők veszélyeztetik a fürdőzőket.

– A jetski közösségi közlekedési eszközként nem értelmezhető, használata nem igazán tartozik a Balatoni Hajózási Zrt. látókörébe, ezért nem tudjuk megítélni ezek turisztikai jelentőségét. Azonban minden vízi közlekedésre alkalmas eszköz esetében alapvető elvárás az engedélyeztetés és a használat szigorú szabályozása. Ez biztosítja a közösségi közlekedési szolgáltatások biztonságát és zavartalanságát a tavon – közölte a hajózási zrt.

– Nemcsak a tó vizére, hanem a Balaton élővilágára, a halakra és a madarakra is kedvezőtlen hatása lenne a jetskik tömeges elterjedésének, akkor is, ha elektromos járműről van szó. Tiltakoznánk ellene képviseletünk révén a különböző testületekben is – szögezte le Táncsics Aladár, a 37 horgászegyesületet összefogó Bakony–Balaton Horgászszövetség ügyvezetője.

A felvetett aggodalmakra a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetője, Molnár Gábor azt jelezte, hogy a tanács mellett működő közbiztonsági testület a jövőben értékelni fogja az elektromos meghajtású vízi járművek új generációjának megjelenésével kapcsolatos helyzetet. Megvizsgálják a szabályok megfelelőségét a fejlesztők és a gyártók bevonásával, és szándékukban áll a biztonságra vonatkozó normatívák kialakítása.