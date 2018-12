Nagyobb a vásárlói kosár

Jövőre újabb lendületet vehet a kereskedelem

Októberben folytatódott a hazai kiskereskedelem jelentős bővülése, a boltokban a nyers adat szerint 6,6, naptárhatástól megtisztítva pedig 5,7 százalékkal haladta meg a forgalom az előző évben mért októberi értékesítést. Láthatóan gyorsult az ütem az év vége közeledtével: szeptemberben 5,4, kiigazítva 4,4 százalékos volt a bővülés, amikor a családok fokozták beszerzéseiket az őszi időszakra – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A várakozások szerint az év végén minden korábbinál erősebb lesz a decemberi forgalom, amely már tavaly is elérte az ezermilliárd forintot.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője szerint az év hátralevő részében lassulhat is a forgalom bővülése, mivel már a tavalyi eladások is magas bázist jelentenek. A 2018-as 5,6 százalékos növekedést az idén gyorsabb, 6,3 százalékos növekedés követheti, ami hozzájárul a GDP növekedésének idei gyorsulásához is – mondta a szakértő.

Jövőre a reálbérek növekedése 6 százalékhoz közeli mértékben folytatódhat, és lökést adhat a kereskedelemnek az új lakások idén és jövőre várható átadási hulláma is. Felhívta a figyelmet: a háztartások a vendéglátás, a belföldi turizmus, a szabadidő, a szórakozás, valamint egyéb szolgáltatások területén is jócskán költenek, és az újautó-eladások száma is arra utal, hogy a családok jövedelmi viszonyai számottevően javultak.

Az adatok alapján a bolttípusok bővülési szerkezetében érdemi meglepetés nem történt októberben: mind az élelmiszer-, mind pedig a nem élelmiszer-kiskereskedelem dinamikája tökéletesen beleillik az idei év trendjébe. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint az üzemanyag-forgalom esetében a 4,4 százalékos éves alapú növekedés a leggyengébb ebben az évben, amit az üzemanyagár emelkedése indokolt.