Munkásszállók épülnek a Dunántúlon

Kulturált lakhatási körülmények várják a térségbe érkező dolgozókat

Nagy segítséget jelent a munkaerőhiánnyal küzdő dunántúli térségekben az állam által támogatott munkásszálló-építési program. Veszprémben hamarosan további szállásokat adnak át, Marcaliban újabb intézmény kialakítására pályáznak. Nagyatádon a helyi agrárvállalkozás alakít ki szállásokat a távolról érkező munkavállalóknak.

Az eddigieknél kedvezőbb feltételekkel pályázhatnak március közepéig állami támogatásra munkásszálló építéséhez, kialakításához az önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint az ezek tulajdonában lévő gazdasági társaságok is. Lényeges könnyítés, hogy kisebb mértékű, mindössze húszszázalékos önerőre van ehhez szükség az ötmilliárd forintos keretösszegű programban.

Veszprém az elsők közt pályázott az állami támogatásra, s hamarosan átadják az új, együttesen 360 millió forintért kialakított, negyven kétágyas szobát, amelyhez a helyi önkormányzat csaknem 160 millió forintot nyert el. A beruházás a korábbiakkal együtt már érdemben enyhítheti a bakonyaljai város munkaerőgondjait.

– A város tulajdonában lévő épület első és második emeletén alakított ki az önkormányzat egyik gazdasági szervezete negyven kétágyas szobát, amelyekhez különálló vizesblokk és konyha is tartozik. Az ide érkező munkavállalóknak az intézményben lehetőségük lesz mosni és vasalni is, emellett orvosi szobát is berendeznek – részletezte Lamos Péter, a veszprémi önkormányzat városfejlesztési irodájának vezetője. Kiemelte: szigorú előírásoknak kell megfelelnie ezeknek a modern szálláshelyeknek, amelyeket nem lehet összehasonlítani a rossz emlékű, 1950-es, 60-as években épült, ütött-kopott munkásszállókkal. Lamos Péter arra is kitért, a szálló homlokzatát még fel kell újítani, amelyhez külön pénzre lenne szüksége az önkormányzatnak, ám a kívülről is megszépülő épület már jobban beleillik majd a városképbe.

A Balaton-parti településekhez hasonlóan a szomszédos Marcali is munkaerőhiánnyal küzd, ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy már a könnyített feltételekkel pályáznak az újabb munkásszálló kialakításához elnyerhető állami támogatásra – hangsúlyozta a Magyar Idők kérdésére Sütő László. Marcali polgármestere elmondta: Somogy megyében a lakosság számához viszonyítva Marcali a legiparosodottabb város, az itt dolgozók mintegy fele azonban vidékről jár be. További férőhelyekre van szükség, mert az ország távolabbi részeiből hoznának szakembereket Marcaliba a vállalkozások – érvelt a polgármester. Sütő László elmondta: ha kedvező döntés születik, s a város megkapja a szükséges 250 millió forintot, jó esetben már év elején kiírhatják a közbeszerzést. Az önkormányzat ötvenmillió forint önrészt vállal. A beruházásnak köszönhetően 17-18 kétszobás, összkomfortos szállást alakítanak ki az egykori honvédségi épületben.

A marcali beruházás a polgármester szerint kiemelten fontos, mivel többek közt a Ziehl-Abegg Kft. 670 dolgozója közül vannak, akik Marcalitól jóval messzebb eső településekről érkeznek a munkahelyükre, de szüksége van a dolgozók elhelyezésére a Videoton Elektro-Plast vagy a Marylla Bőrdíszműgyártó Kft.-nek is. Sütő László hozzátette: már pék sincs a településen, erről nemrég egyeztetett Septe Józseffel, a Magyar Pékszövetség elnökével.

Nemcsak állami támogatásból, de pia­ci alapon is épülnek szállók a távolról érkező munkavállalóknak. Nagyatádon a helyi agrárvállalkozás, a Claes­sens Group saját forrásból alakít ki szállásokat – közölte Claessens Péter a Sonline.hu megkeresésére.

Az újonnan kialakítandó 12 szállásra azok a frissen végzett fiatal szakemberek is pályázhatnak kedvezményes bérleti díjért, akiknek még nincs saját lakásuk.