Most érkezik az előre hozott szeptemberi családi pótlék

Az idei tanévkezdéskor több tízezer forinttal több maradhat a szülőknél

Az idén is korábban fizeti ki az államkincstár a szeptemberi családtámogatási ellátásokat, így pél­dául a családi pótlékot. Az összegek a bankszámlákra ma érkeznek meg, de a postán keresztül is befutnak az érintettekhez a hét első felében. Az előre hozott kifizetésekkel azt szeretné elérni a kormányzat, hogy a családok könnyebben felkészülhessenek az iskolakezdésre. A fia­tal családosok szerint a szülők dolgát több kormányzati intézkedés is segíti ez ügyben, ilyen például az ingyenes tankönyv és a szintén ingyenes étkeztetés.

A tanévkezdésre tekintettel idén is korábban, már ezen a héten megkapják az érintettek a szeptemberi családtámogatási ellátásokat – tudatta tegnap az Emberi Erőforrások Minisztériumának családügyi államtitkára. Novák Katalin a távirati irodával azt közölte, hogy a családi pótlék, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás szeptember 3. helyett augusztus 27-én, vagyis ma érkezik meg a bankszámlákra, postai úton pedig a hét első felében vehetik kézhez a jogosultak.

Az államtitkár szerint az intézkedés csaknem 1,2 millió érintettnek könnyíti meg a tanévkezdést, az anyagi terhek kigazdálkodását, az ellátások több tízezer forinttal járulnak hozzá az ilyenkor szükséges eszközök – például a tanszerek, a ruhák és a könyvek – beszerzéséhez.

– Az összeg akár a százezer forintot is elérheti családonként – jegyezte meg Novák Katalin, majd hozzáfűzte: az első kilenc évfolyam számára ingyenes tankönyvellátással és a szintén ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztésével is megpróbálja a kormány elősegíteni, hogy ne jelentsen túl nagy terhet az iskolakezdés időszaka, általában a gyermekek taníttatása.

A tankönyvek és a gyermekétkeztetés ügyét hozta fel példaként a Fia­tal Családosok Klubjának alapítója is, amikor – a köztelevíziónak nyilatkozva – a tanévkezdésről beszélt. Király Nóra kifejtette, hogy bár az iskolakezdés komoly kiadást jelent a családoknak, a kormány azonban az elmúlt nyolc évben több intézkedésével is csökkentette ezeket a terheket. Példaként emelte ki, hogy az elsőtől a kilencedik évfolyamig ingyen megkapják a gyerekek a tankönyveket, s megemlítette az ingyenes étkeztetést is.

– Utóbbira jövőre csaknem tíz százalékkal több forrást biztosít a kormány – tette hozzá Király Nóra, majd megjegyezte: fontos, hogy az ingyenes gyermekétkeztetést a szünidő idejére is garantálják. Úgy vélekedett, hogy a kormányzati intézkedések nyomán az idei tanévkezdéskor több tízezer forinttal több maradhat a családoknál.

Kitért arra is, hogy az elmúlt időszakban – csaknem százmilliárd forintos uniós forrás révén – számos iskola, óvoda, bölcsőde újulhatott meg, elsősorban a vidéki településeken. A Fiatal Családosok Klubjának alapítója a jövőre szóló intézkedések alapján azt a következtetést vonta le, hogy a kormány folytatja a nyolc évvel ezelőtt megkezdett családtámogatási politikáját.