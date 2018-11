Metróvonal építésébe kezdenének Kolozsváron

Metróvonal építésére készül Közép-Kelet-Európa egyik legdinamikusabban fejlődő városa, Kolozsvár. A közel 350 ezer lakosú erdélyi település polgármesteri hivatala hamarosan versenytárgyalást hirdet az egykori kincses várost átszelő metróvonal elő-megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére.

A Maszol hírportál beszámolója szerint Emil Boc polgármester, egykori miniszterelnök közölte, Kolozsváron már a „jövő metrója” épülne, ami nemcsak korszerűbb, de olcsóbb is a jelenlegi metróvonalaknál, már csak azért is, mert nyomtávja keskenyebb lenne a megszokottnál. A tizenöt százalékos arányban magyarlakta város vezetője még tavasszal azt nyilatkozta: japán cégek is érdeklődnek a nagy értékű infrastrukturális beruházás kivitelezése iránt.

A tervek szerint a metró a Kolozsvárral az utóbbi években gyakorlatilag összenőtt két kis település, Apahida és Szászfenes között közlekedne. Alagútjának megépítése tíz-tizenöt évet venne igénybe. A monstre beruházást az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt színeiben politizáló Boc több száz millió eurósra taksálta – számolt be az erdélyi portál.

Guttmann Szabolcs kolozsvári műépítész korábban a Krónika című napilapnak úgy fogalmazott: egyértelmű, hogy a metró egyike a járható utaknak a túlzsúfoltság ellen, de nagyon költségigényes. Ettől függetlenül a város tengelyén áthaladó föld alatti vonalat sokkal jobb ötletnek tartotta, mint azt a nemrég felvetett elképzelést, miszerint az autóknak építenének alagutakat. Guttmann akkor azt is elmondta, Kolozsvár lélekszámát tekintve is a határon mozog azt illetően, hogy kifizetődő-e metrót üzemeltetnie.

Kolozsvár önkormányzata egyébként a minap hagyta jóvá huszonöt darab, trolivonalon töltődő, csuklós, elektromos autóbusz beszerzését. Amint a beszerzést megalapozó – az erdélyi Transindex portál által idézett – tanulmányból kiderül, a buszok a dízelmotorosokhoz képest kifejezetten költséghatékonyak: míg előbbi kilométerenként 2,08 lejnyi (140 forint) üzemanyagot fogyaszt, addig az új elektromos buszok kilométerenként mindössze 0,68 lej (45 forint) értékű áramot igényelnek a működéshez.