Mentőövet kapnak a gazdák

Újabb bajba került ágazatok juthatnak kedvezményes Széchenyi-kártyához

Ingyenhitelt kaphatnak jövőre az alacsony piaci árak miatt bajba került gyümölcstermesztő gazdaságok. A kedvezményes Agrár Széchenyi Kártya-igénylés lehetőségét emellett a sertéspestis miatti exportkieséssel érintett sertéstenyésztők előtt is megnyitja a szaktárca.

Újabb kedvezményes Agrár Széchenyi-kártya-konstrukció válik elérhetővé jövőre a nehéz helyzetbe került mezőgazdasági termelőknek. Az Agrárminisztériumtól megtudtuk, a fás szárú növényt termesztő gazdaságok – mint az alma, kajszi, meggy, őszibarack, bor- és csemegeszőlő –, illetve a sertéstenyésztéssel foglalkozó vállalkozások élhetnek a támogatott hitelfelvétel lehetőségével.

Az egyes kedvezőtlen piaci helyzettel érintett agrárgazdasági szakágazatok részére az Agrár Széchenyi-kártya-konstrukciók részeként nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló rendelet a napokban jelent meg a Magyar Közlönyben. A kedvezményes kölcsönt 2019. január elsejétől a jövő év végéig igényelhetik az érintett gazdák.

A tárca tájékoztatása szerint a támogatással érintett konstrukció létrehozását több tényező is indokolta. Az idén több gyümölcsből is rekordmennyiségű termést takaríthattak be a gazdák, ez azonban jelentős piaci zavarokhoz és így az árak meredek csökkenéséhez vezetett. Ráadásul a környező országokban is kiváló volt a termés, ami csökkentette a hazai gyümölcs iránti keresletet is.

A termelők bevételei így alaposan megcsappantak. A sertéstenyésztés esetében a 2016–2017-es kedvezőtlen piaci helyzetből adódó jövedelemkiesésnek az idei évre is áthúzódott a hatása, emellett az afrikai sertéspestis miatt elvesztett exportlehetőségek is indokolttá tették a kiemelt támogatást.

Az előző években több hasonló lehetőséget is megnyitottak a bajba jutott gazdaságok előtt, így például a jégkár vagy a tejpiaci válság nyomán is támogatott folyószámlahitelt vehettek fel az érintettek. A korábban elérhető konstrukciókhoz hasonlóan ez alkalommal is százszázalékos kamat-, kezességidíj- és kezelésiköltség-támogatást kapnak a gazdák a hitel teljes futamidejére, valamint a hitel felvételével, fenntartásával kapcsolatos költségeket is elengedik.

A gyümölcsösök esetében a felvehető összeg hektáronként egymillió forint, a sertéstartók pedig állategységenként ötszázezer forintos ingyenhitelt igényelhetnek. A tárca jelezte: a kamat-, kezességidíj- és kezelésiköltség-támogatást a hiteligény benyújtásával automatikusan megkapják az érintettek, míg a hitelfelvétellel járó költségeket a Magyar Államkincstárnak elküldött kérelemben igényelhetik vissza.