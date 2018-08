Menetrend szerinti újrahangolás

Csak külön díjért utazhat a gurulós kisbőrönd a fapados repülőjáratok fedélzetén

Máris szigorította kézipoggyászszabályait a Wizz Air Budapesten, miközben versenytársa, a Ryanair néhány nappal később, szeptember 1-jétől lépteti életbe hasonló reguláit. Az ultrafapados légitársaságok az extradíjak kikényszerítésével igyekeznek pótlólagos bevételre szert tenni.

Aki olcsó repülőjárattal utazik, indulás előtt érdemes alaposan tanulmányoznia a légitársaságok honlapjait, különösen az aktuális poggyászszabályokat, ellenkező esetben kellemetlen meglepetés érheti a check-in pultnál. Kis méretű vagy nagy méretű kézipoggyász, ingyen vagy díj fejében, együtt vagy külön, fej fölött vagy a gép hasában? Ha a légitársaságokon múlna, alighanem csak a széket adnák a repülőjegy fejében, bár meg kellett tanulnunk, hogy a helyre szóló tikett sem jár alanyi jogon (mint a moziban), sőt az együtt utazók egymás mellé ültetéséért is fizetni kell.

A régiónkban legnagyobb jelentőséggel bíró két diszkont-légitársaság, a Wizz és a Ryan is a napokban jelentette be, hogy ismét változtatnak a kézipoggyász szabályozásán. A hazai kötődésű Wizz Air honlapján olvashatók szerint az utasok ezentúl csak egy, legfeljebb 55×40×23 centiméter méretű ingyenes kézipoggyásszal utazhatnak. Aki elsőbbségi szolgáltatást vásárol, a fedélzetre magával viheti a gurulós bőröndjét, valamint egy kis méretű, legfeljebb 40×30×18 centiméteres táskát is.

Aki nem vásárol priority szolgáltatást, és a kézipoggyásza nagyobb az utóbbi méretnél, annak az utasfelvételi pultnál – ingyenesen – fel kell adnia azt, és majd az érkezési repülőtéren veheti át a poggyászfelvételnél. Ha a kézipoggyász kisebb, mint 40×30×18 centiméter, akkor magával viheti az utastérbe, és az ülés alatt kell elhelyeznie azt.

Hasonló intézkedést vezetett be november 1-jei hatállyal – de új jegyvásárlók esetében már szeptember 1-jétől – a Ryanair is. Az ír diszkont-légitársaság szintén csak külön díj fejében engedi meg az utasoknak, hogy a kabinba vigyék a normál kézipoggyászukat, a többieknek 6 euróért fel kell adniuk azt.

A fedélzetre csak a 40x20x25 centiméternél kisebb táskát lehet felvinni. Mindkét légitársaság azzal indokolta az új szabályok bevezetését, hogy a sok kézipoggyász okozta többletmunka miatt nem tudták tartani a fordulóidőt, ezért késtek a gépeik a menetrendhez képest.

Mindezen változtatásokkal azok járnak a legrosszabbul, akik eddig csak egyetlen gurulós bőrönddel mentek el hosszú hétvégére, nekik ugyanis mostantól be kell állniuk a check-in pultos sorba, holott korábban ezt a lépést kihagyva egyből az utasbiztonsági átvizsgálásra tudtak menni – mutatott rá az Airportal.hu. A célállomáson pedig meg kell várni a többi poggyásszal együtt, hogy kiadják a – remélhetően sértetlen – csomagot a többi, feladott bőrönddel együtt.

Ez a szabály azoknak is kellemetlen újítást jelent, akik saját maguk szervezték meg az átszállásukat. Nekik ugyanis ki kell menni a tranzitzónából, felvenni a csomagokat, amelyeket újra fel kell adni, és újra át kell menni az átvilágításon is. Ezzel jelentősen megnő a csatlakozási idő, nagyobb repülőterek esetében akár két órát is érdemes pluszban hozzáadni az átszállásra.

A poggyászszabályzatok folyamatos módosítása egy játszmához hasonlít, amelyben a légitársaságok tesztelik az utasok, valamint az ellenőrző hatóságok türelmét. Az Európai Unió 2007 óta szigorúan szabályozza és nyomon követi, hogy a hirdetésekben, illetve a repülőjegy-árusító honlapokon csak a valós – illetékekkel és egyéb járulékokkal terhelt – repülőjegyárat szabad közölni.

A plakátokon az alacsony jegyárak mutatnak jól, míg a fuvarozók a többletszolgáltatások értékesítésében érdekeltek. Ebbe a körbe tartozik a kézipoggyász is, amelynek ingyenes elszállítására az EU kötelezi a fapadosokat. A légitársaságok ennek ellenére pénzt szeretnének kérni a gurulós bőröndökért is: ha az elszállításuk kötelességük is, annak módját ők választják meg. Aki szeretné épségben tudni a csomagját, jobban teszi, ha magával viszi azt a fedélzetre és ennek fejében kifizeti a pluszpénzt.