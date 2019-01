Megváltozik a Balaton jól ismert arculata

A tóparti árak mára az egekbe szöktek, miközben egyre kevesebb a beépíthető telek

Mára a Balaton minden szegletében magához tért az ingatlanpiac, az új fejlesztések pedig igyekeznek kitolni a rövid nyári szezont. – Mintha nem lenne holnap, mindenki vásárolni akar – számolt be tavaly év végi tapasztalatairól Katona Tamás, az OTP Ingatlanpont siófoki irodájának vezető tanácsadója, és minden bizonnyal ez 2019 elején sem lesz másként.

A dinamikus ingatlanfejlesztések nyomán ugyanakkor a Balaton arculata is megváltozik. A korábban lesajnált Szabadi-Sóstón például óriási apartmanegyüttesek épültek, eközben a kivitelezési költségek drágulása miatt az árak jelentősen emelkedtek. Errefelé az átlagos négyzetméterárak már egymillió forint környékén járnak.

A szakember tapasztalatai szerint a vásárlók zöme inkább befektetési céllal vásárol, de akad, aki életvitelszerűen odaköltözik. Ezt könnyedén megteheti, mert távmunkában kényelmesen lehet dolgozni, de autópályán Székesfehérvár vagy Budapest is egy-másfél óra alatt elérhető. Ezek az otthonok már nem hasonlíthatók az egykori nyaralókhoz: liftes házakban összkomfortos lakások, amelyek távolról, interneten vezérelhető fűtő-hűtő rendszerekkel készülnek, rendszerint önálló parkolóval.

Jelenleg Csopak, Balatonlelle, Tihany és Balatonfüred számítanak a Balaton legfelkapottabb településeinek, ahol a négyzetméterenkénti átlagos 400-500 ezer forintos ingatlanárak a fővárost idézik, sőt Tihanyban van az ország egyik legdrágább utcája. A NAV forgalmi adatai alapján készülő OTP lakóingatlan-értéktérkép 2017-ről 2018-ra a fonyódi járásban összességében 40 százalékot meghaladó drágulást mért, s hasonló ütemben nőttek a marcali járás tóhoz közeli árai is. Így az eddig kevésbé felkapott Balatonkeresztúron, Balatonberényben, Balatonszentgyörgyön és a már eddig is közép-árkategóriás Balatonmáriafürdőn is látványosan megindult a piac.

A Balaton-partot fűti az építési láz: a régebbi nyaralókat felújítják, alakítják és bővítik, de emellett tavaly mintegy 1500 építési engedélyt adtak ki új épületekre csak a tóval határos településeken. Katona Tamás szerint a beépíthető vízparti területek gyorsan fogynak, nemrég például egy kétezer négyzetméteres telek egy hónap alatt, licitálás után kelt el 285 millió forintért.