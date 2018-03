Megújuló országmárkát építenek a mindennapok biztonságára

Amíg Nyugaton tombol a terror, hazánkban zavartalanul pihenhetnek az idelátogatók

Nemzetközi felmérések, utasforgalmi statisztikák és az iparági szolgáltatók nyilatkozatai is egyöntetűen azt mutatják, hogy az országokon átívelő turizmusban mára a biztonságos úti cél kiválasztása lett az egyik legfontosabb szempont, amikor a külföldi pihenés helyszínéről döntenek az utazók. Magyarországon historikus magasságokba emelkedett a határon túlról érkezett vendégek száma tavaly, mert a világpiacon immár köztudott, hogy nemzeti érté­keink mellett jelentős vonzerőnk a biztonságos, zavartalan pihenés lehetősége. Erre is épít a Magyar Turisztikai Ügynökségnél készülő új magyar országmárka-stratégia, amely az elkövetkező húsz-harminc évre meghatározhatja, mit gondolnak rólunk külföldön.

Bizonyára egyetlen magyar választópolgárnak sem mindegy, hogy az előttünk álló évtizedekben milyen kép alakul ki Magyarországról a külföldiek szemében, ezáltal mennyire sikerül megőriznünk az elmúlt időszakban felmérések, hivatalos adatok által is igazolt módon elért rekordszintű sikereket a beutazóturizmusban.

A Magyar Turisztikai Ügynökségnél felismerték, hogy a nemzetgazdaság több területére kiható turisztikai iparág milyen előnyöket hoz az országnak, ezért fontosnak tartják, hogy a külföldiekben milyen országkép rögzül rólunk a környező, illetve a távolabbi országokban, hogy a jövőben is a magyar turisztikai vonzerő mellett tegyék le a voksukat minél nagyobb számban. Az ügynökség vezérigazgatója, aki miniszteri biztosként a turisztikai térségek fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok megvalósulásának összehangolásáért is felel, hétvégén a köztévében jelentette be, hogy saját területükön kiváló szakemberekből álló stábjuk megfeszített munkával dolgozik a hamarosan bemutatkozó új magyar országmárkán.

– Történelmi évet zárt 2017-ben a turizmus-vendéglátás, folyamatosan nőnek a vendégszámaink, rekordévet rekordév követ. Hihetetlenül megnőtt a határon túlról érkezők száma több küldőpiacunk esetén, a külföldiek kétharmada elsősorban Budapestet keresi fel. Amikor egy turista úti célt választ, továbbra is élményeket keres, felmérések szerint viszont az elsők között már azt nézi meg, hogy biztonságos helyre utazik-e. Szeretjük nyaralás, pihenés közben magunkat, a családunkat biztonságban tudni – ez mára nagyon fontos előnye lett Magyarországnak és a közép-európai régiónak általában – fogalmazott az M1 Itthon vagy! című műsorának adásában Guller Zoltán. Az új országmárka évtizedekre meghatározhatja a külföldiek Magyarországról kialakított képét. Jelenleg az az egyik legerősebb vonzerőnk a pezsgő társasági élet, a fürdők és a gasztronómia mellett, hogy Budapesten még megtalálható a klasszikus európai értékek tisztelete: a család, a biztonság és a hagyományok fontos szerepét közvetítjük a világnak.

A stratégia megalkotását a gazdaság területéről Csák János, a divatvilágból Zoób Kati segíti. Kulturális kérdésekben együttműködnek Káel Csabával, a Müpa vezérigazgatójával és Ugron Zsolna írónővel.

A fiatalabb korosztályból Vági Bence, Berecz István és Orbán ­Ráhel támogatja a munkát. Együtt dolgoznak Lobenwein Norbert fesztiválszervezővel, a gasztronómia területéről Csapody Balázzsal, a Kistücsök étterem tulajdonosával, Bíró Lajossal, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia alapító elnökével és Ruprecht László séffel.

Több szakmai szervezet képviselője is segíti a turisztikailag vonzó, jelenlegi és jövőbeni értékeinket képviselő országmárka megteremtését, például ­Könnyid László, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, Gál Pál Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének elnöke és Erdei Bálint, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke.