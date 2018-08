Megújul a beruházási bank

A kilenc tagállamot tömörítő pénzintézetben hazánk a harmadik legnagyobb részvényes

A teljes körű tagállami ratifiká­ciót követően augusztus 18-án életbe lép a Nemzetközi Beruházási Bank új, modernizált működést lehetővé tevő alapokmánya, amelyet Ma­gyar­ország 2015-ben, tagsága megújításakor elsőként ratifikált – közölte lapunkkal a Pénzügyminisztérium.

A kilenc tagállamot tömörítő multilaterális fejlesztési bank, amelyben jelenleg – Oroszország és Bulgária után – Magyarország a harmadik legnagyobb részvényes, érdemi modernizációs folyamaton megy keresztül. Ennek eredményei már most is megmutatkoznak a bank növekedési adataiban, illetve nemzetközi elismertségében is.

A Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) az új alapokmánya rendelkezései értelmében a jelenlegi kétszintű helyett háromszintű irányítási rendszert alakít ki. A stratégiai szintű döntéseket a tagállamok magas rangú képviselői­ből, jellemzően pénzügyminiszterekből álló kormányzó tanács fogja meghozni.

Új szervezeti egységként megjelenik az igazgatótanács, amelyben szintén tagállami delegáltak döntenek többek között a bank belső szabályzatairól, hiteljavaslatokról és egyes szervezeti kérdésekről.

Az ügyvezető igazgatóság pedig, élén az elnökkel, a bank operatív vezetését végzi majd. A várakozások szerint az új irányítási rendszer többek között gyorsabb és hatékonyabb döntéshozatalt biztosít majd az egyes hiteljavaslatok elbírálásakor, javítva ezzel a bank versenyképességét is.

Mindez része annak a modernizálási folyamatnak, amelynek részeként a bank döntési mechanizmusát az elmúlt években teljes egészében a nemzetközi pénzügyi intézmények legjobb gyakorlatához igazították.

Az NBB-t 1970-ben alapították a tagországok közös beruházási tevékenységeinek és saját fejlesztési programjainak finanszírozására. A ’90-es és 2000-es évek visszafogott tevékenységét követően 2012-ben a tagállamok mélyreható modernizációt indítottak el, megteremtve a hatékony és versenyképes működés alapjait.

Mint azt Nyikolaj Koszov bankelnök a Magyar Időknek korábban kifejtette, fontos szempont, hogy a pénzintézet részvényesei között minél több és minél nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező európai uniós tagállam legyen. Ezen országok összesített részesedése mostanra már az ötven százalékot is meghaladja.

Mint a Pénzügyminisztériumban elmondták, Magyarország negyvenmillió euróval részesedik a bank befizetett tőkéjéből. A jelenleg érvényes alapokmány értelmében minden tagállamnak egyenlő szavazati súlya van, az új keretrendszer ezt a nemzetközi pénzügyi intézményi gyakorlatot követve felülírja, és már a befizetett tőkében viselt részarányhoz köti a tagállamok szavazatának a súlyát.

A bank a magyar piacokon is aktív, többek között a Taka­rékbankkal kötött hitelezési megállapodást, és további stratégiai együttműködésekről is döntött Magyarországon. Mint azt korábban Koszov kifejtette a Magyar Időknek, a bank az eddigi orosz, szlovák, román és cseh piacokon történt kötvény­kibocsátásait követően a Budapesti Értéktőzsde lehet a következő helyszín.

A pénzintézet jelenlegi magyarországi kintlévőségei a több mint nyolcszázmillió euróra rúgó teljes hitelportfólió hat százalékát teszik ki.

Az NBB érvényes üzleti tervei szerint az arány növekedni fog. A bank emellett különböző pénzügyi konstrukciókkal magyarországi vállalatok exportfinanszírozásában is részt vesz.

Koszov elmondása alapján az NBB a működési infrastruktúrájának kiépítésében kifejezetten pozitívan értékeli az együttműködést a bank és a hazai gazdasági kormányzat között. Ennek fontos mérföldköve, hogy az NBB Budapestet választotta regionális irodájának helyszínéül.