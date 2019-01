Megtorpanóban a kínai gazdaság

Az ázsiai ország élénkítő lépésekkel válaszolna a védővámok által okozott lassulásra

Évtizedes negatív növekedési rekorderedmény született tavaly a kínai gazdaságban, amire záros időn belül válaszlépésekkel reagálhat az ország vezetése. A megszokotthoz képest jóval visszafogottabb élénkülés elsődleges oka az Egyesült Államok által indított kereskedelmi hadakozás, az offenzíva fő célpontja épp Kína volt. Ám Magyarországon is kedvezőtlenül csapódhat le a folyamat: jól látszik, hogy a német gazdaságot mennyire fájdalmasan érintette a károsanyag-kibocsátási mizéria, így vélhetően, legnagyobb kereskedelmi partnerünk az amerikai protekcionizmust is megszenvedi.

A kínai gazdaság 2018 negyedik negyedévében éves alapon 6,4 százalékkal növekedett, a bruttó hazai termék (GDP) ilyen alacsony bővülésére évtizedes viszonylatban nem volt példa. A legújabb adatközlés szerint az elmúlt esztendő egészében 6,6 százalékkal nőtt az ország GDP-je, enyhén erőteljesebben, de lényegében összhangban a 6,5 százalékos piaci konszenzussal. Az eredmények alapján érzékelhető volt a hatása a Donald Trump amerikai elnök által indított védővámrendszernek, aminek elsődleges célja épp az Egyesült Államok Kínával szembeni kereskedelmimérleg-hiányának kiigazítása volt.

– Az elmúlt időszak megnyilvánulásaiból arra lehet következtetni, hogy Kína mindenképp szeretné enyhíteni a kereskedelmi feszültségeket, s egyben saját gazdaságának szereplőire nézve kedvezőbb feltételeket biztosítani – mondta Hao Zhou, a Commerzbank elemzője. Ennek jegyében a kínai vezetés már több ötlettel is előállt. Az ország vállalatai adócsökkentésre számíthatnak, ami egyfelől járulékcsökkentést, másfelől áfamérséklést jelent. A Commerzbank számításai szerint, jelen helyzetben, csupán az adófronton várható lépések értékben 2000 milliárd jüant, az ország GDP-jének 2,1 százalékát tennék ki. Emellett még a monetáris politika is támogatta a növekedést: a jegybank igyekszik megkönnyíteni a gazdaság szereplőinek hitelhez jutását.

Ami talán a legfontosabb célkitűzés – s egyben a vita politikai rendezését hozhatja –, ha Kína hat év alatt tetemesen megnöveli amerikai importját. Ennek eredményeként ugyanis 2024-re lenullázódhatna a kifogásolt külkereskedelmi többlete az USA-val szemben. Amy Yuan Zhuang, a Nordea szakértője szerint mindez kevés lesz ahhoz, hogy idén meg lehessen állítani a további sebességvesztést a kínai gazdaságban. Ám mindenképp jelentős, s a márciusi pártközgyűlésen jóvá is hagyható egy célzott intézkedéscsomag, amellyel elkerülhetővé válhat a további gazdasági lassulás, kikerülve a piaci összeomlást.

Itt ugyanakkor a kételyekre is ki kell térni. Mint azt a napokban Horváth András, a Takarékbank elemzője egy háttérbeszélgetésen elmondta, senkinek nincs semmilyen bizonyossága a külső szemlélőknek átláthatatlan kínai gazdasági adatokról, amelyekkel kapcsoltban sokszor felmerült már, hogy köszönőviszonyban sincsenek a valósággal. Mindezek mellett az is szempont, hogy Kínában meglehetősen magas a vállalati eladósodottság mértéke, amit a hitelkönnyítés súlyosbíthat. Eddig semmi jele nincs annak, hogy a most véget érő kedvező gazdasági ciklusnak a 2008-as válsághoz bármiben hasonlítható befejezése lenne, viszont az esetleges kockázatok között épp a nemzetközi szinten is magasan lévő céges adósságrátát emelik ki közgazdászok.

Kína ugyan messze van, de gazdasági jelentőségének hatásáról ez nem mondható el. Miután Trump első körben a védővámokat többek között az autóimportokra vetette ki, ez legfájdalmasabban az Európai Unióban Németországot, hazánk legfontosabb kereskedelmi partnerét érinti. A német autóipar jelenlegi gondjaitól a magyar gazdaság sem tudja függetleníteni magát, hiába dönt meg minden rekordot a foglalkoztatottság és az ebből adódó kiugró belső fogyasztás, a német gépjárműgyártókat érintő károsanyag-kibocsátási botrány hatása itthon is óvatosságra inti a döntéshozókat. A Pénzügyminisztérium ugyan 2018-ra kimagasló, 4,6 százalékos növekedést vár, ez is óvatosnak tekinthető az első kilenc hónap eredményei nyomán, többek között épp a külpiaci alakulások indokolják a visszafogottságot. A növekedés fenntartása érdekében idén is várhatók további élénkítő lépések.