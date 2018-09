Megőrizzük vezető szerepünket a régióban

A világ legnagyobb ingatlanszakmai eseményén, a müncheni Expo Realon mutatják be október elején a magyarországi, illetve budapesti nagyberuházásokat a fővárosi önkormányzat, a Nemzeti Befektetési Ügynökség és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) Budapest-standján. A kormányzati és önkormányzati fejlesztések – köztük a Liget Budapest projekt –, valamint a fővárosban és négy nagy egyetemi városban (Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged) zajló projektek felvonultatása mellett a kiállítás arra is jó alkalom, hogy a jelentős magyarországi ingatlanfejlesztők megismertessék a rekordokat döntő hazai iroda-, lakás- és hotelfejlesztéseket a nemzetközi befektetőkkel.

Magyarország egyre több területen éllovas az Európa gazdasági növekedésének új motorjává váló közép-európai régióban: 2010-hez képest a magyar beruházások növekedtek a legjobban régiós összevetésben. Nyolc év alatt több mint 25 százalékkal bővültek a fejlesztések, és mivel ez az irány folytatódni látszik, hazánk várhatóan megőrzi vezető helyét a térségben. Sőt az ország bekerült a világ tíz legjobb befektetési célországa közé, térségi szinten pedig két kategóriában is első helyen szerepelt a befektetési témákra szakosodott Site Selection Global Best to Invest 2018 jelentésében.

Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes szerint Budapest évről évre egyre keresettebb befektetési helyszín, amit az ingatlanpiaci befektetési adatok és a turisztikai eredmények is bizonyítanak.

– A stabil gazdasági környezet és politikai helyzet, a számos kormányzati és önkormányzati akció eredményeként a magyar főváros évről évre egyre előkelőbb helyre kerül az Economist Intelligence Unit élhetőségi rangsorában – fejtette ki Bagdy Gábor. Mivel az élhetőség kiemelten fontos szempont, a főpolgármester-helyettes szerint Budapest a nemzetközi ingatlanfejlesztés legfőbb európai célpontjává válhat.

– Más európai nagyvárosokkal összevetve a magyar fővárosban az árak alacsonyabbak, és a megtérülési mutatók is vonzók – mondta lapunknak Takács Ernő, az IFK elnöke.

– Tavaly mintegy 1,8 milliárd euró értékben vásároltak ingatlanokat magyar és külföldi befektetők hazánkban, amit, úgy látjuk, idén is tartani tudunk – mondta Takács. Szerinte a legnagyobb mértékű beruházások az irodapiacon várhatók.