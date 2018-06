Megéri a vállalkozásoknak a digitális fejlesztésekre áldozni

Emelkedik az innovációs faktor részaránya a magyarországi technológiai exportban

Teljes értékű, innovatív szereplőként jelent meg idén másodjára önálló nemzeti standdal Magyarország a hannoveri CeBIT informatikai kiállításon. A 12 magyar cég összesen milliárdos nagyságrendű megrendelésre számít az expó hatására.

Az elmúlt esztendők digitális fejlesztéseinek köszönhetően Magyarország igazi európai szereplővé vált az infokommunikációs piacon – mondta ­Deutsch Tamás a Digitális jólét program képviselőjeként a hannoveri CeBIT informatikai kiállításon. A magyar stand megnyitóján Deutsch Tamás kifejtette, hogy ma már a magyar GDP több mint 20 százalékát teremti elő a digitális gazdaság, illetve a munkavállalók 15 százaléka – mintegy 300 ezer fő – dolgozik a szektorban.

– Tudjuk a helyünket, de a magyar digitális gazdaság állja az európai versenyt – tette hozzá Deutsch Tamás. A nemzeti standról szólva kifejtette, hogy míg tavaly egy lakóházat jelenített meg a díszlet, addig ma egy település makettjében rendezték el a mindennapi életet segítő fejlesztéseket. A Living innovation (Élő innováció) nevű koncepció 400 négyzetméteren terül el az infoexpón. Ennek bérleti helyére, a magyar cégek megjelenésére, felkészítésére 340 millió forint támogatást nyújtott a kormány.

Deutsch Tamás szavai szerint ez nem pusztán a közpénz kiadása, hanem harminc-negyvenszeresen megtérülő befektetés, hiszen a kiállításhoz köthetően összesen ekkora értékű megrendelésre számítanak a magyar kiállítók. A politikus kiemelte, hogy a legnagyobb mértékben a digitális fejlesztésekre fordított kormányzati források térülnek meg.

– Az idén 31. alkalommal megrendezett CeBIT-en eleinte vevőként, tavaly és idén pedig már egyértelműen eladóként vesznek részt a magyar vállalkozások – mondta Major Gábor, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének (IVSZ) főtitkára. A fejlődést jelzi az is, hogy az utóbbi időszakban évente 20-25 százalékkal emelkedett, tavaly mintegy 600 milliárd forintot ért el az infokommunikációs szektor exportja.

A Made in Hungary mellett már az Invented in Hungary jelzővel is illethetők az exporttermékek, vagyis a gyártás mellett a feltalálói és fejlesztői munka arányának növekedése is a hozzáadott érték folyamatos bővülését jelenti – jelezte a főtitkár. Major Gábor hozzáfűzte, hogy a trendet nagyban erősíti a kormány digitális export stratégiája.

Ezt a gondolatot továbbfűzve Györkös Péter, Magyarország berlini nagykövete elmondta, hogy hazánk egyre kevésbé tekinthető a német ipar meghosszabbított munkapadjának, inkább jelentős hozzáadott értéket nyújtó gazdaságnak. A nagykövet szerint a digitalizáció összetartó erőként jelenik meg a társadalomban egy olyan korszakban, amelyben globális konfliktusok fenyegetnek.

A magyar kiállítókat úgy választották ki, hogy a modellezett város egy-egy kihívására adott választ jelenítsék meg. A pénteken záró expón bemutatkozik például egy olyan, parkolást segítő applikáció, amely nemcsak a szabad helyeket mutatja meg a felhasználó számára, hanem a Parkl összehangolja az elektromos autók töltésének elszámolását és a parkolási díjak számlázását is.

Érdekes felvetés a szurkolói táborokat összetartó fejlesztés, amelynek segítségével a sportklubok fellendíthetik például a logóval ellátott termékeik eladását, és online közösségi élményt is nyújthatnak a szurkolóknak.

Az üzletek követhetetlen készletcsökkenését hivatott ellenőrizni az a fejlesztés, amely kamera segítségével figyeli a pénztáros minden egyes mozdulatát, különös tekintettel a számlaadásra. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által előírt kasszákkal kompatibilis POSeidon már számos magyar ügyféllel rendelkezik, most a külföldi terjeszkedés a célja.