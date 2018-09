Megbírságolt két légitársaságot a fővárosi kormányhivatal

Százmillió forintra bírságolta a Ryanair és 25 millió forintra a Wizz Air diszkont légitársaságot Budapest Főváros Kormányhivatala a nyári poggyászkezelési, illetve utasfelvételi súlyos mulasztások miatt – közölte a Miniszterelnökség kedden az MTI-vel.

Közlésük szerint a kormányhivatal megállapította, hogy a társaságok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak, ezért mindkét vállalat esetében pénzbírságot szabott ki.

A kormányhivatal vizsgálata alapján a közlés sezerint egyértelművé vált, hogy a légitársaságok nem tettek meg minden tőlük elvárhatót az utasok megfelelő tájékoztatása érdekében, ezért az ír Ryanair légitársaságot súlyos mulasztása miatt 100 millió forint, a magyar hátterű Wizz Airt 25 millió forint megfizetésére kötelezték.

A vizsgálat elhúzódott, mivel a légitársaságokat többször is meg kellett keresni, az egyik cég pedig határidő-hosszabbítást is kért. A Ryanair és a Wizz Air esetében is egyértelműen megállapítható a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, a bírság összege azért tér el, mert a Ryanair súlyosabb, és több embert érintő szabálytalanságot követett el.

György István jelezte: csaknem 200 vizsgálatot végeztek el eddig, ezek 75 százaléka járatkésés, 20 százaléka visszautasított beszállás, 5 százaléka pedig járatkimaradás miatt indult.

A két fapados társaság ellen július végén, illetve augusztus elején indított fogyasztóvédelmi eljárást a kormányhivatal. A Miniszterelnökség akkor közlése szerint a Wizz Air tisztességtelen a magyar fogyasztókkal szemben, mert nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, és nem biztosítja az utasok által előzetesen kifizetett szolgáltatásokat, mindeközben „semmibe veszi a fogyasztóvédelem alapvető szabályait”.

A WizzAir több járatánál is előfordult a nyáron sajtóhírek szerint, hogy nem tudtak elszállítani minden jeggyel rendelkező utast, mert nem fértek föl az adott gépre. A Ryanairrel szemben a légitársaság sorozatos, a poggyászkezeléssel kapcsolatos incidensei miatt indított eljárást György István fővárosi kormánymegbízott. A Ryanair Budapestről a Kanári-szigetekre tartó járatain fordult többször is a nyáron, hogy túlsúlyra hivatkozva nem vitte el a légitársaság az utasok feladott poggyászát.