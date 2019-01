Megalapozott a növekedés

Kedvező lehet az OECD ezen a héten megjelenő jelentése hazánkról

Várhatóan jó összképet mutat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet ezen a héten megjelenő országtanulmánya a magyar gazdasági helyzetről – mondta a Magyar Időknek Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára. A kormányzat szerint stabil alapokon áll a gazdaság, belső okai nem lehetnek az esetleges lassulásnak, ugyanakkor vannak nemzetközi bizonytalanságok, amelyekre fel kell készülni.

A héten jelenik meg a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legújabb országtanulmánya Magyarországról, a gazdasági kormányzat szerint minden bizonnyal elismerő értékeléssel az elmúlt időszak gazdaságpolitikai eredményei­ről – mondta a Magyar Időknek Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium (PM) pénzügyekért felelős államtitkára. A tárca szerint jó támaszt jelent az állami törekvéseknek, hogy egy olyan nagy presztízsű szervezet, mint az OECD, amelynek Magyarország immár 1996 óta tagja, az eredményeinket elismerő elemzést publikál a kihívások meghatározása mellett.

Az OECD-tagság Gion elmondása szerint mindenképp hasznos abból a szempontból, hogy a szervezet nemzetközi kiterjedtsége nyomán rálát több ország legjobb gyakorlataira és nehéz­ségeire is. Ezek hasznos információk, ha be tudjuk építeni a gazdaságpolitikába, de akkor is fontos tudásanyag lehet, ha nem. A kormányzat is érzékeli az általános borúlátást, ami jelenleg érzékelhető a világgazdaságban, legyen szó a lassuló uniós növekedésről vagy az Egyesült Államok által bevezetett védővám-intézkedések tovagyűrűző hatásairól. Gion szerint ha pusztán a belső tényezőket kell mérlegelni, akkor nincs semmi akadálya, hogy 2019-ben is az uniós átlagot meghaladó ütemben növekedjen a hazai gazdaság. – Nincs jelentős belső kockázat, ha lassulás lesz, azt külső tényezők okozzák – tette hozzá az államtitkár.

Arról, hogy pontosan honnét jön, illetve milyen mértékű lehet a gazdaságot érintő kedvezőtlen hatás, Gion szerint nem érdemes jóslatokba bocsátkozni. A lényeg, hogy a kormányzat képes legyen gyorsan és forgatókönyvekben gondolkodni, hogy meglegyen a rugalmassága az egyes helyzetekre való reagáláshoz. – Az elmúlt évek gazdasági teljesítménye is azt mutatja, hogy az előttünk álló kihívásokkal meg tudtunk küzdeni, a magyar gazdaság egyre jobban teljesít – hangsúlyozta az államtitkár, aki szerint a csökkenő munkanélküliség, a növekvő belső fogyasztás és a beruházások dinamikus bővülése optimizmusra ad okot a jövőben is.