Másfélszeresére nőtt tavaly a vasúti áruforgalom Közép-Kína és Európa között

Másfélszeresére nőtt tavaly a vasúti áruforgalom a közép-kínai Henan tartomány fővárosa és Európa között.

Henan tartomány fővárosából, Csengcsouból (Zhengzhou) tavaly 752 konténerszerelvényt indítottak Európába összesen 350 ezer tonna áruval megrakva, 3,2 milliárd dollár értékben a Zhengzhou International Hub Development and Construction Co. Ltd. beszámolója szerint. A vállalat az idén 1300 szerelvényt tervez Európába indítani.

A menetrend szerinti vasúti áruforgalmi kapcsolatok felvételének kezdete, közel hat éve 1760 tehervonat szerelvényt indítottak Henan tartomány fővárosából európai célállomásokra. A szerelvények 850 ezer tonna árut szállítottak 8,5 milliárd dollár értékben.

A szerelvények többségének célállomása a németországi Hamburg és München, valamint a belgiumi Liege volt.