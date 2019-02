Másfél milliárd forintból építenek új üzemet kínai befektetők Kenderesen

Másfél milliárd forintból építenek új, házgyári elemeket gyártó üzemet kínai befektetők Kenderesen a közeljövőben, a beruházás kezdetben száz új munkahelyet teremt – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok megyei település polgármestere pénteken az MTI-vel.

Pádár Lászlóné (Fidesz-KDNP) elmondta: a tárgyalások fél évvel ezelőtt kezdődtek, a beruházásról szóló együttműködési megállapodást és bérleti előszerződést csütörtökön írták alá a több mint négy és félezer lakosú kisvárosban. Kínai részről a CITIC befektetési alapkezelő írta alá a dokumentumot.

A gyár meglévő terveinek magyarországi adaptálását, engedélyeztetését követően indulhat a Kínában már előre gyártott elemekből történő építkezés a 4-es főút melletti önkormányzati tulajdonban lévő 21 hektárból kivont 2,1 hektáron – számolt be a településvezető, hozzátéve: a befektetők szeretnék mielőbb elkezdeni a kenderesi gyár építését és még idén elindítani a házgyári panel gyártását.

Szólt arról is, hogy az üzemben gyártani tervezett elemeket Európa valamennyi országába értékesítik majd. A kínai vállalat száz év garanciát vállal saját fejlesztésű paneleire – jegyezte meg. A befektető kötelezettséget vállal arra is, hogy a megépült gyárban kezdetben száz, később kétszáz embert foglalkoztat majd – közölte. Hozzátette: az üzemben betanított munkaerőre lesz szükség, de később szakképzést is szerveznek majd az üzemben dolgozóknak.

A polgármester elmondta: a beruházás a jelenleg csaknem tíz százalékos munkanélküliség nagyarányú csökkentését jelenti, valamint a térség, a város gazdaságának erősödését, a kereskedelmi és ingatlanpiac fellendülését.