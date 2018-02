Marihuána: kapudrog vagy gyógyszer?

Élvezeti szerként a marihuána használata tiltott hazánkban, ám orvosi célú alkalmazása legális, egyedi engedély útján és több millió forint ellenében. A cannabis orvosi célú alkalmazásának elterjedése ugyanakkor előszobája lehet az általános legalizálásnak, ezért többen óva intenek ettől.

A cannabis orvosi szempontból több jótékony hatással is bír, amelyet már klinikai vizsgálatok sora bizonyított – mondta el lapunknak Szemelyácz János addiktológus. Többek között fájdalomcsillapító hatású, csökkentheti az étvágytalanságot, valamint a daganatos betegeknél gyakran előforduló hányást és hányingert.

Ezeken kívül idegrendszeri betegségekben, például sclerosis multiplexben, epilepsziában, illetve Alzheimer-kórban szenvedőknek jelenthet valódi segítséget. – Egy epilepsziás gyereknél jelentősen mérsékelheti a rohamok gyakoriságát, ami nagyon fontos a kognitív fejlődésében, sőt a halmozott epilepszia akár halálos kimenetelű is lehet, ha nem kezelik megfelelően – hangsúlyozta az addiktológus.

Szemelyácz kiemelte: a kenderben két fő hatóanyag található, az egyik pszichoaktív hatású (THC), a másik viszont nem kábítószer hatású vegyület (CBD), amely a cannabis gyógyászati hatásai­ért felelős. Mióta elkezdődött a marihuána legalizációs folyamata – elsősorban az Egyesült Államokban –, azóta számos kutatás látott napvilágot.

Többek között azt is igazolták, hogy a daganatos betegeknél a tüneti kezelésen túl a rákos sejtek növekedését, osztódását is mérsékelheti az orvosi cannabis. A szakember hozzátette, nemcsak fizikai, hanem pszichés tünetek gyógykezelésére – szorongásoldóként, antidepresszánsként – is használható lenne.

Szemelyácz János felhívta rá a figyelmet, hogy Magyarországon már most elérhető egy cannabistartalmú készítmény, amely mind a pszichoaktív, mind a nem pszichoaktív vegyületet tartalmazza, és sclerosis multiplex gyógykezelésére használják. Hozzátette, ezt csak neurológusok rendelhetik, egyedi importra, tehát gyógyszertárakban nem kapható, ám hozzáférhetőségét az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet már valóban engedélyezte.

Pálffyné Poór Rita, az intézet főosztályvezetője korábban lapunknak elmondta: a cannabis gyógyászati célú felhasználása nemcsak hogy szigorú feltételekhez kötött, de rendkívül drága is, az éves kezelési költség, amit a betegnek kell állnia, 4-5 millió forint. Az orvosi marihuána ugyanis nem füves cigi, hanem gyógyszerkészítmény, így összetétele állandó és megbízható.

Szemelyácz János arra is felhívta a figyelmet, hogy az orvosi cannabis szélesebb körben való elterjedése ürügyként szolgálhat, ha például egy sofőr szervezetében kimutatják, hogy füvet használt. – Az orvosi célú marihuána előszobája lehet a fű dekriminalizálásának vagy akár legalizálásnak, ezért kaphat politikai felhangot az ügy – fogalmazott az orvos, aki megoldásként nem a teljes tiltást, sokkal inkább a prevenciós programok erősítését tartja fontosnak.