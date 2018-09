Már tervezik az M0-s hegyvidéki szakaszát

Két év múlva kezdődhet meg az M0-s hiányzó nyugati szakaszának építése, miután az állami beruházó kiválasztotta az előkészítő tervezőt. A húsz kilométeres hegyvidéki útvonal csaknem fele alagútban fut majd, de lesznek völgyhidak is. Az új pálya a kelet–nyugat irányú forgalomban autózóknak 35 kilométernyi megtakarítást jelent.

Kiválasztotta a tervezőket az M0-s autóút nyugati szektorának a 10. számú főút és az M1-es autópálya közötti szakaszán a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő (NIF) Zrt. A győztes az Unitef-83 Zrt., az Utiber Kft. és a Vibracomp Kft. alkotta konzorcium lett, amely 396 millió forintért vállalta a munkát. A nyertes pályázónak el kell készítenie a környezeti hatástanulmányt és meg kell szereznie a jogerős környezetvédelmi engedélyt.

Tekintve, hogy az érintett szakaszra 2010-ben tanulmányterv és előzetes vizsgálati dokumentáció készült, a tervező feladata az elkészült tervek kiegészítése, valamint a már meglévő dokumentációk felülvizsgálata a hatályos jogszabályok, szabványok alapján, illetve az egyes nyomvonalváltozatok megvalósíthatóságának értékelése, összehasonlítása műszaki, gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok alapján. Emellett az érintett területen környezetvédelmi, barlangá­szati szakvéleményt, klímaváltozásra vonatkozó kockázatelemzést, valamint költség-haszon elemzést kell elkészíteni.

Az M0-s autóút nyugati szektorában 20 kilométer hosszú, kétszer két sávos, beton pályaszerkezetű autóút épül, amely a Győr felé vezető M1-es autópályát köti majd össze a pilisi települések felé tartó 10-es úttal. Az új nyomvonal a déli végpontjában a már meglévő körgyűrűhöz csatlakozik Budaörsnél.

Az északi végpontja a még kivitelezésre váró északi szakaszhoz kötődik be. Utóbbi a 10-es főutat köti majd össze az M0-ssal a Szentendre felé vezető 11-es út csomópontjánál, Budakalász mellett. Az északi szakasz a tervek szerint hét kilométer hosszú lesz. A körgyűrű hiányzó részének megépülésével a nyugat–kelet irányú közlekedés útvonala 35 kilométerrel rövidül, ennyivel lesz rövidebb annak az útja, aki a fővárost északi irányban kívánja elkerülni, másrészt a fejlesztés jelentős forgalmi terhet vesz majd le a körgyűrű déli szakaszáról.

Az M0-s hiányzó szakaszának megvalósítására a beruházó menetrendje szerint 2020-ra kell készen állnia a terveknek, és akkor elkezdődhet az építkezés, amely 2022-ben be is fejeződhet. Kétségkívül magas költségekkel kell számolni. Ennek az az oka, hogy a budai hegyek alatt számos helyen több kilométeres alagutakban fut majd a gyorsforgalmi út, összesen csaknem tíz kilométer hosszan, és viaduktok is kellenek a Biatorbágy­ és Budakalász közötti szakaszon.

Az M0-s első szakaszát 1990-ben adták át, azóta 77 kilométernyi autóút épült. A jelen közbeszerzésben érintett 20 kilométeres rész mellett a 10-es és 11-es út közötti hét kilométeres szakasz hiányzik.