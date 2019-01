Már nem menő a tizenéves dízel BMW

Soha nem hoztunk be annyi használt gépkocsit, mint tavaly

Változóban vannak a használtautó-­vásárlási szokásaink: tavaly minden korábbinál több gépkocsit hoztunk, hozattunk be külföldről, de változott az ízlésünk: már nem tizenéves dízel BMW-vel akarunk parádézni, megelégszünk egy Ford Focusszal, VW Golffal vagy Opel Astrával is.

Újabb rekordot döntött – 155 417 Magyarországra behozott használt személyautóval – az import 2018-ban, derült ki a Datahouse által a Vezess.hu kérésére kiadott számsorokból. Ez 2,2 százalékos növekedés 2017-hez képest, és 11,1 százalékos 2016-hoz nézve.

Abban nincs változás, hogy többnyire olcsó, idős személyautók ömlenek be az országba, a tavalyi import átlagéletkora 12 év volt. Újdonság ellenben, hogy 2018-ban használt Ford Focusból érkezett a legtöbb az országba, ezzel a harmadik olyan év van mögöttünk, amikor változott a toplista győztese, ugyanis 2017-ben az Opel Astra végzett az élen, míg 2016-ban a 3-as BMW.

Két éve megkezdődött, tavaly folytatódott a prémium márkák visszacsúszása, tisztán látszik, hogy egyre észszerűbben költik – az átlagéletkorból következtetve még mindig kevés – pénzüket a megrendelők: a kompakt méretű, olcsóbban szervizelhető ­népautók immár a dobogóról is leszorították a nemrég első helyen trónolt, középkategóriás BMW-t – tette közzé a Vezess.hu.

Ugyanakkor maradt a német márkák számbeli fölénye, az első 10-be nem fért be egy japán, francia, dél-korai vagy olasz márka terméke sem. A Ford Focust (6316) a Volkswagen Golf (5959), majd az Opel Astra (5867) követte. Ezután a Volkswagen Passat (5104), a BMW 3-as (4124), majd az Audi A4 (3662) következett. Ezután három Opel: Zafira (3022), Corsa (2791) és Meriva (2584), majd egy középkategóriás prémium autó, az Audi A6 (2102).

A 20-as toplista második felében már négy japán személyautó is szerepel, és a statisztika készítésének történetében először egy hibrid is, a negyedik éve magabiztosan emelkedő Toyo­ta Prius. Elgondolkodtató, hogy még ide sem fért be egyetlen francia: Renault, Peugeot vagy Citroën. De hiába keressük az olaszokat is, sehol egy olcsó FIAT vagy egy, az új árához képest nagyon olcsó Alfa-modell – ismertette a Vezess.hu.

A második tízben ott van a Mazda 6, a Volkswagen Polo, a Honda Jazz, a Mercedes A-osztály, a Ford Fiesta, a Ford Mondeo, a Honda Civic, a Hyundai i30, a Toyota Prius és a BMW 5-ös. Épphogy lemaradt a 20-as listáról az E-osztályos Mercedes és a C-osztályos sem volt messze, velük együtt a német prémiumtriónak (Audi, BMW, Mercedes) összesen hét modellje szerepel a legnépszerűbb 25-ben.