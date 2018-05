Már nem az alacsony bér a vonzerő

Hazánk mára a magasabb hozzáadott értékű beruházások célországa lett

Egyre inkább a magasabb hozzáadott értékű beruházások jönnek Magyarországra, köszönhetően a stabil kormányzásnak, az adókörnyezetnek, a biztonságnak, valamint az uniós piacok hozzáférhetőségének. Ezzel párhuzamosan viszont egyre inkább véget ér az olcsó munkaerőre alapozó befektetői szemlélet. Az alacsony hozzáadott értékkel bíró cégek már felszívták a munkaerőt, így ezeknél a robotizáció jelent megoldást. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint rendelkezésre áll még több százezer potenciális munkavállaló, ugyanakkor az ő felkutatásuk a korábbi évekkel ellentétben már sokkal nagyobb feladat.

Kedvező folyamat indult a hazánkba érkező befektetések szerkezetében, mivel egyre inkább megjelennek a magasabb hozzáadott értéket képviselő ipari, szolgáltatási beruházások – mondta a Magyar Időknek Csath Magdolna közgazdász, egyetemi tanár, a Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja.

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, több alacsony hozzáadott értékű termelési egységet kivihetnek Magyarországról, mert nehezen találnak kétkezi munkaerőt, ugyanakkor a jelenség nem öltött tömeges méreteket. Ezzel szemben hazánk a világ tíz legjobb befektetési országa közé tartozik a Site Selection Global Best to Invest 2018 jelentése alapján.

Csath Magdolna az ellentmondásosnak tűnő jelenségre úgy reagált, a kormány véget vetett annak a több évtizedes bűnös gyakorlatnak, amely döntően az olcsó munkaerővel vonzotta ide a befektetéseket. A társasági adókulcs kilenc százalékra csökkentése, a stabil, erős kormányzati felhatalmazás, valamint a biztonság, a pályázati lehetőségek és az európai uniós piac mind fontos szempont a befektetőknek. Ezek a jó feltételek együtt teszik vonzóvá Magyarországot a külföldi befektetők körében.

Emellett a negyedik ipari forradalom hatására a termelői szektor is átalakul. Korábban a külföldi befektetők gyakorlata az volt, hogy az alacsony hozzáadott értéket képviselő, jellemzően összeszerelő üzemei­ket az alacsony bérű országokba telepítették, és mivel ott olcsó volt az ember, sokan nem is alkalmazták a legkorszerűbb, drága gépeket és modern technológiákat, hanem az anyaországban már elavult, lecserélt gépeket, technológiát vitték a befektetési célországba.

Ezek működtetéséhez lehet, hogy több ember kellett, de az összköltség még így is alacsony szinten maradt. Azonban mára azt a munkaerőt, amely hajlandó és képes is volt az alacsony bérért is elmenni ezekbe az összeszerelő üzemekbe, már szinte mind felszívták. A negyedik ipari forradalom hatására terjedő robotizáció egyébként is gyorsuló mértékben szünteti meg ezeket az egyszerű munkaköröket. Csath Magdolna ugyanakkor arra figyelmeztetett, az oktatás, elsősorban a felnőttképzés erősítése nélkülözhetetlen, mivel az új, nagyobb érték teremtését lehetővé tevő beruházások képzettebb munkaerőt igényelnek.

Ehhez jó alapot jelent az új kormányzati struktúrában a Technológiai és Innovációs Minisztérium felállítása. A közgazdász a magasabb hozzáadott értékű területek közül kiemelte az infokommuniká­ciós ágazatot, a turizmust és általában a szolgáltatói és ipari területek azon szereplőit, amelyek a minél magasabb feldolgozottsági szinten értékesítik termékei­ket, és a munkafolyamataik legtöbbje – beleérve a kutatás-fejlesztést és a marketinget is – Magyarországon található. Emellett a minőségi változások, főleg az innováció felpörgetése érdekében a hazai kisvállalkozások erősítése is kiemelt fontosságú feladat – tette hozzá Csath Magdolna.

Fotós: Kurucz Árpád

A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja szerint több százezres munkaerőpiaci tartalék áll még rendelkezésre az országban, amely ki tudja elégíteni az új befektetők igényeit, ugyanakkor megtalálásuk már lényegesen nehezebb feladat, mint néhány évvel ezelőtt. A tárca korábban lapunkkal azt közölte, a kormány azon dolgozik, hogy az elsődleges munkaerőpiac helyzete lehetővé tegye ezeknek az elvárásoknak a kielégítését, akár a munkaerő-mobilitás elősegítésével, akár más eszközökkel.

Varga Mihály tárcavezető azt hangsúlyozta, az olcsó munkaerő korszaka véget ért, a nemzetgazdaságban ugyanis egyre nagyobb arányban jelennek meg a magasabb hozzáadott értéket képviselő befektetések, ezzel pedig a magasabb kereseti lehetőségekkel bíró munkahelyek. Aki pedig a bérköltségek alacsony szintjére alapozott, az hosszú távon nem lesz versenyképes.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy Magyarország lett a kelet-európai és közép-ázsiai régió legvonzóbb befektetési célországa, valamint az egy főre jutó befektetési volumenben is hazánk végzett az első helyen.

Az amerikai Conway működőtőke-befektetési tanácsadó vállalat felmérésében azon projekteket veszi számba, amelyek legalább egymillió dolláros működőtőkét jelentenek, húsz munkahelyet teremtenek vagy 1900 négyzetméter új működési területet igényelnek.