Magyarország versenyképességét alapvetően meghatározza az innovációs képesség

Magyarország versenyképességét is alapvetően meghatározza az innovációs képesség – mondta el Szigeti Ádám, az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára vasárnap, a Tudományok Fővárosa elnevezésű rendezvényen a budapesti Akvárium Klubban.

„A mai nap szemtanúi vagyunk annak, hogy a globális megatrendek, és azok közül is talán az egyik legmeghatározóbb, a technológiai fejlődés, vagy más néven digitalizáció, milyen mértékben határozza meg a mindennapi életünket” – fogalmazott Szigeti Ádám köszöntőbeszédében.

A helyettes államtitkár kiemelte, a magyar gazdaság az Európai Unió legnyitottabb gazdasága, ami azt jelenti, hogy ide érkezik be arányosan az unió összes tagországa közül a legtöbb külföldi működő tőke. A nemzetközi cégek pedig a technológiájukat is magukkal hozzák az országba, új kihívásokat állítva a munkaerőpiac elé. Ennek következtében a munkaerőnek is lépést kell tartania a technológiai fejlődéssel, akárcsak az oktatásügynek és a kutatás-fejlesztésnek, aminek biztosítása állami feladat.

Szigeti Ádám hangsúlyozta, hogy a most készülő tudománypolitikai stratégiának, amely a 2021-2030 közötti időszakra fogja megjelölni a célokat és feladatokat, az a két célkitűzése van, hogy Magyarország a digitalizációnak, a globális versenyképesség átalakulásának a nyertese legyen és, hogy ezen belül is a magyar kis- és középvállalkozások, valamint a magyar emberek nyerjenek a legtöbbet ezzel.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes elmondta, a rendezvényen részt vevő egyetemek, vállalatok, kutatóintézetek célja, hogy bemutassák mit rejt a jövő, mik azok az innovációk, amelyek a következő években, évtizedekben fogják meghatározni az emberek életét. Budapest számára azért fontosak ezek a szereplők, innovációk, okosfejlesztések és szolgáltatások, mert egy olyan város megteremtése a cél, amely a lehető legjobb életminőséget biztosítja lakói számára – fűzte hozzá.

A második alkalommal megrendezett Tudományok Fővárosa főszervezője, Bartók Marcell, a Vízió Budapest tudománykommunikációs ügynökség vezetője köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Magyarország egyik legfontosabb nyersanyaga a felnövekvő nemzedékek agya. Mint fogalmazott, az ilyen eseményeknek épp az a célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a tudományos, technológiai, mérnöki és matematikai területek iránt.

A vasárnapi ingyenes rendezvényen a tudományos előadások mellett több mint negyven kiállító várja a látogatókat, akik találkozhatnak humanoid robotokkal, végigizgulhatnak egy nemzetközi drónversenyt, benevezhetnek a meteorit-simogatóba, kipróbálhatnak védőruhába öltözve egy sugárkaput és még masszázst is kaphatnak egy igazi holdrovertől.

A helyszínen élen járó hazai nagyvállalatok, startup cégek, fiatal kutatók, főiskolák és egyetemek mutatják be tevékenységüket. A rendezvény fővédnöke Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, főtámogatója az MVM Paksi Atomerőmű.