Magyarország megelőzte Ausztriát és Csehországot

Folytatódott a növekedés a magyar turizmusban: egyre több külföldi turista érkezik hazánkba, és a magyarok is többet utaznak. Tavaly novemberben csaknem öt százalékkal nőtt a beutazó vendégforgalom, a belföldi turizmus pedig több mint nyolc százalékkal nőtt az előző évhez képest – mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója tegnap az M1 aktuális csatornán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb jelentése kapcsán, mely a novemberi turisztikai eredményeinket ismerteti.

A Központi Statisztikai Hivatal azt közölte: 2018 novemberében az értékesített vendégéjszakák száma 3,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábban mért forgalmat, és december elejéig az év során csaknem tíz százalékkal bővült a hazai szálláshelyek árbevétele.

Guller Zoltán kiemelte: novemberben a turizmus legfontosabb mutatószámait tekintve Magyarország megelőzte Ausztriát és Csehországot. Mint mondta, örvendetes tény továbbá, hogy a magas költési potenciálú országokból (Amerikai Egyesült Államok, Izrael, Kína, Kanada és Spanyolország) jelentősen emelkedett az ide érkező turisták száma az előző év azonos időszakához képest 2018 végén.

Felidézte, a turizmus az elmúlt években folyamatosan bővült, 2010-hez képest a vendégek száma másfélszeresére nőtt, a szálláshelyek árbevétele pedig megduplázódott. Ez az eredmény többek között annak köszönhető, hogy egyre több külföldi keresi fel a biztonságos és folyamatosan fejlődő Magyarországot, valamint egyre több magyar család engedheti meg magának, hogy üdülésre költsön – fogalmazott a vezérigazgató.

Mint mondta, a cél az, hogy az ágazat 2030-ra a GDP 16 százalékát adja. Ehhez nagyban hozzájárulhat, hogy az elmúlt években több mint nyolcszázmilliárd forintnyi forrás érkezett a turizmusba, idén pedig országszerte csaknem ezer fejlesztés valósul meg a területen, amelyek nagy része befejeződik még ebben az évben.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége azt közölte: a szállodák novemberi teljesítményét alapvetően a belföldi kereslet erősödése határozta meg. A hazai vendégek 4,5 százalékkal erősebb forgalmat produkáltak, mint 2017 azonos időszakában, ebben a Szép-kártya is szerepet játszott, amelynek felhasználása 2,2 százalékkal bővült a hotelekben.

A turizmus dinamikus növekedése is jelzi, hogy Magyarország egyre vonzóbb – közölte a Fidesz. Ezt annak is köszönhetjük, hogy Budapest ma Európa egyik legbiztonságosabb és legszebb városa. A bevándorlás azonban tönkretenné a biztonságot, és vele együtt a turizmust és a gazdaságot is.

Ott, ahol tömeges bevándorlás van, megszűnik a biztonság, és ahol megszűnik a biztonság, ott elmarad a turizmus, és azt a gazdaság is megérzi – szögezték le. Európa számos országával ellentétben azonban Magyarország és Budapest biztonságos.