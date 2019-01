Magyarország fürdői – Egri Török fürdő

Az egyik legrégibb fürdőnk, nevéből is látszik: még a török hódoltság idején épült. Azóta is használják és maga az épület a felújítások során is megőrizte eredetiségét. A vize pedig csodát tesz. Ha pedig benevezünk egy hagyományos török masszázsra, legalább öt évvel fiatalabbnak érezzük magunkat….



OUR HEALING THERMAL WATERS – Eger Turkish Bath

One of our oldest spas has a telltale name, for it was built during the Turkish occupation of Hungary. It has been used ever since, and the building itself has retained its originality throughout renovations as well. The water itself can perform miracles. And if we go for a traditional Turkish massage, it is going to make us feel younger by many years.



(With English subtitle)