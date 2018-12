Magyarok a romániai toplistán

Jelentős mértékben, 6,4 százalékkal, azaz 1,47 milliárd euróval növekedett Románia 300 legtehetősebb emberének összvagyona az elmúlt évhez képest, amely így 24,52 milliárd euróra rúg. Ez derül ki a Capital című bukaresti gazdasági hetilap idén tizenhatodik alkalommal készített összeállításából. Míg 2016-ban 20 millió eurós, tavaly pedig 20-22 millió eurós vagyonnal lehetett bekerülni az első 300-ba, idén valamivel többel, 21-22 millió euróval kellett „domborítani” a toplistás helyért.

A 79 éves Ion Tiriac ötödik éve nem hajlandó átadni vezető helyét a tabellán. A biztosításban, bankszférában, autókereskedésben, ingatlanüzletben és sportmenedzsmentben érdekelt egykori élvonalbeli teniszező közel kétmilliárdosra növelte tavalyi 1,7-1,8 milliárd eurós vagyonát. A lista második helyén is csak a vagyoni helyzet változott – 1,7-1,8 milliárd euró a tavalyi 1,1-1,2-höz képest –, a barkácsáruház-biznisz multicégeit maga mögé utasító Dedeman áruházlánc tulajdonosainak, a Paval testvéreknek továbbra is változatlanul jól megy a szekér.

Megőrizte tavalyi dobogós pozícióját az ország leggazdagabb magyarjának tekintett Teszári Zoltán is. A kilencvenes évek legelején fagylaltpor-kereskedelemmel kezdő Bihar megyei vállalkozó vagyona a korábbi 550-570 millióról 600-620 millió euróra növekedett. Az RCS&RDS (Digi) telekommunikációs hálózat 48 éves alapítója, tulajdonosa a médiában és az energiaszolgáltató szektorban is jelentős részesedéssel rendelkezik.

Idén további tíz magyar vállalkozó is helyet kért a listán.

Az ugyancsak Bihar megyei Mudura család a lista 51. helyezettje lett 95-100 millió eurós vagyonnal.

Listás a bukaresti Pálfi Miklós is, a Borszék, a gödemesterházi Stânceni és Aquatique ásványvizeket és az Albacher sört előállító Romaqua-csoport alelnöke, 55-60 millió eurós vagyonnal.