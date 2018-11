Magyar fejlesztés segíthet a munkahelyi szemkárosodás megelőzésében

Egyebek mellett a pislogásra és a monitor-szem távolságra figyelmeztet az a magyar fejlesztésű szoftver, amelynek használatával az eddigi tapasztalatok szerint 10-30 százalékkal csökkenthető a táppénzes napok száma, és 15-20 százalékkal növelhető a monitor előtt dolgozók hatékonysága.

A szoftvert fejlesztő Szemfüles Kft. az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint 100 könyvelő megkérdezésével végzett, saját kutatása alapján a válaszadók 90 százaléka legalább 8 órát dolgozik egy nap monitor előtt, és csupán 22 százalékuk tudja, hogy percenként 12-15 pislogással megakadályozható lenne a szem kiszáradása, elfáradása. A megfelelő monitortávolsággal (a szemtől 50-70 centiméter) is csak a válaszadók 26 százaléka volt tisztában.

Az eddig alapvetően pislogásra és monitor-szem távolságra figyelmeztető megoldást a magyar startup új funkciókkal is kiegészítette: az alkalmazás egészségügyi monitoring és kezelési programokkal is bővült, amelyhez a szakmai hátteret a Péterfy Sándor utcai kórház szemész szakorvosai szolgáltatják. Közölték azt is, hogy a cég a nagyvállalati megoldása után az egyéni vállalkozók részére is elérhetővé tette a szoftvert.

Az MTI kérdésére a társaság közölte, hogy jelenleg 290 felhasználó használja a terméket, és az év végéig várhatóan 700-1000-re nő számuk. A Szemfüles Kft. tavaly decemberben indult, a tervek szerint idei árbevétele 2,5 millió forint lesz. A június óta megvásárolható szoftver eddig 1 millió forint árbevételt generált.