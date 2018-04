Ma minden ötödik otthon mamahotelnek számít

A fiatalok főként a magas lakásárak miatt nem költöznek el

Egy felmérés szerint a fiataloknak egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a magas ingatlanárak miatt. Ugyanakkor négyötödük továbbra is úgy véli, hogy a saját tulajdonú lakás az önálló élet alapja.

A magyarok 80 százaléka szerint a saját tulajdonú lakás továbbra is az önálló élet alapja – derült ki az OTP Bank Hello Otthon című reprezentatív kutatásából. A megkérdezettek ugyanilyen arányban mondták azt is, hogy a fiataloknak egyre nehezebb saját lakáshoz jutni, többek között a magas ingatlan­árak miatt.

Ezzel együtt nagy elvárások fogalmazódnak meg a szülőkkel szemben, hiszen ötből három válaszadó szerint a felnőtt gyermek lakhatásához a szülőknek is hozzá kell járulniuk.

A felmérésből az is kiderült, hogy a tanulmányok befejezése után sokan élvezik az úgynevezett mamahotel szolgáltatásait. Jelenleg a magyar háztartások ötödében él felnőtt korú gyermek, akik közül minden negyedik fiatal fejezte be iskoláit. A mamahotel állandó vendégei jellemzően saját jövedelemmel rendelkeznek, ugyanakkor étkezésükről, a rezsiköltségek rájuk eső részéről nem gondoskodnak, és a háztartási munkából sem veszik ki a részüket. A kutatás szerint ezt az életformát elsősorban férfiak választják.

Hogy a szülői ház elhagyása alapvetően pénzkérdés, azt jól jelzi, hogy a mamahotelesek aránya Észak-Magyarországon és a falvakban magasabb az átlagnál. A lakások drágulása tavaly mindenesetre folytatódott: a statisztikai hivatal előzetes 2017-es adatai szerint a tavalyi utolsó negyedévben a használt lakóingatlanok éves árváltozása 7,4 százalékot tett ki, ami az elmúlt négy évben mért legalacsonyabb érték. Az új lakásoknál más a helyzet, azok éves összevetésben több mint 12 százalékkal kerültek többe, ami ötéves csúcsot jelent.

– A használt lakások iránt továbbra is erős a kereslet, de az utóbbi időszakban már látható volt, hogy visszafogottabbá vált a drágulás üteme, ami kedvez a lakásvásárlást tervezőknek. Az új lakásokra viszont nagyon ki van éhezve a piac. A kiemelkedő kereslet, az építőiparban tapasztalható kapacitáshiány és az építőanyagok drágulása miatt az árak meredeken emelkednek – magyarázta az adatokat Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.