Listán az akadálymentes balatoni fürdőhelyek

A balatoni fürdőhelyek akadálytalan vízbejutási lehetőségeiről, a mozgáskorlátozottak számára is használható illemhelyekről, zuhanyozókról, öltözőkről, strandközeli parkolókról készítene adatbázist egy, a fogyatékkal élő emberek bel- és külföldi utazását szervező, budapesti székhelyű társaság – jelezte lapunknak Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség (BSZ) titkára.

Mint mondta, az utazásszervezők azokra a hasznos tapasztalatokra kíváncsiak a szövetség részéről, amelyeket az immár a tizenöt éves Kék hullám zászló-minősítés odaítélése során szereztek a turisztikai szakemberek.

– Úgy tudjuk, már ez év végén hozzáférhető lesz egy külön kiadványban és elektronikus formában is azoknak a strandoknak a listája, ahol a jövőben mozgásukban korlátozott, kerekesszékbe kényszerült személyek vehetnek igénybe külső segítséggel vagy anélkül használható, rámpás, hidraulikus vízbeemelő szolgáltatást a Balatonnál – mondta az adatgyűjtés kapcsán a titkár.

– Már jóval korábban fel kellett volna mérni ezt az igényt a tónál, és akkor már biztosan nem egy, hanem több, a siófoki Európa Szálló mellett kialakított vízbejutási szerkezet lenne a Balaton déli partján – reagált a kezdeményezésre Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Szervezetének elnöke. – A Balatont sok kerekesszékes hazai és külföldi személy keresi fel nyaranként – fűzte hozzá.

Bizonyára a beutazó turizmusra is kedvező hatása lenne egy, az akadálymentes fürdőhelyeket is számbavevő tematikus, ingyenes kiadványnak. Balatonfenyves önkormányzata a 2,5 milliárdos nagystrandfejlesztési tervéből valósítaná meg a hidraulikus szerkezetet, de ez ma még csak álom – jegyezte meg kérdésünkre Lombár Gábor polgármester.

A Balatonnál gyerekcipőben jár az akadálymentesítés. Ismereteink szerint a tó északi partja előbbre tart, ott hat helyen, többek közt Fűzfőn és a két füredi strandon is van olyan szerkezet, amelyet külső segítséggel, illetve önállóan használhatnak a rászorulók. Az adatbázis létrehozását kezdeményező cég a balatoni vendéglátóhelyeket, éttermeket, szállodákat is számba venné az új, folyamatosan frissíthető, elektronikus úton is elérhető adatbázishoz, de mint a BSZ titkára megjegyezte: mivel több vendéglátóhely is válasz nélkül hagyta a csatlakozásra való felkérést, félő, nem lesz teljes a lista.