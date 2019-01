Lezárták az adósmentést?

A még tartozó ügyfeleknek érdemes megegyezniük a hitelezővel

A hazai bankrendszer az elmúlt évek több kormányzati intézkedése nyomán lezártnak tekinti a hazai devizahitelek és az azokhoz kapcsolódó problémák, elhúzódó tortúrák, kálváriák ügyét. Várhatóan a korábbiakhoz fogható adósmentő intézkedésekre már nincs kilátás, azonban azok az ügyfelek, akik eddig valamiért kimaradtak a rendezésből, most jobban járhatnak, ha hitelezőjükkel egyezségre jutnak.

A bankrendszer nem számít arra, hogy ismét szerteágazó adósmentő intézkedéseket hozna a kormányzat a korábban devizahiteleik miatt bajba került ügyfelek érdekében.

– Azzal számolunk, hogy a korábbi jogi kereteken amúgy is túlnyúló magyar jogalkotás lezártként kezeli az ügyet – mondta a Magyar Időknek Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára. Ezt a bankok érdekvédelmi szervezetének álláspontja szerint az is alátámasztja, hogy az Európai Unió bíróságának az ügyben hozott legutóbbi döntése összhangban van a korábbi Kúria-állásfoglalással, új szempont nem merült fel.

A főtitkár szerint a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET) megalapításában és a konstrukció kialakításában oroszlánrésze volt a bankszövetségnek. A válságkezelő létesítmény működésének lényege az, hogy az adósságát törleszteni nem tudó ügyfelek ingatlanjait megvette a hitelezőtől, és a lakók, immár bérlőként, otthonukban maradhattak. – Azokat a költségeket, amelyek az érintett ingatlanoknak a NET-hez adása során merülnek fel – magyarán a veszteség lenyelését – a bankszektor vállalta. Többször és hangsúlyosan felhívta a kormány és a bankszektor is a figyelmet arra, hogy aki szociálisan rászorul, az lépjen be a közösen kidolgozott adóssegítő konstrukciókba – tette hozzá Kovács Levente.

Mint azt korábban a Magyar Időknek adott interjúban Bártfai-Mager Andrea, a kérdéskört felügyelő nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter elmondta, mostanra annyit javult a helyzet, hogy a NET az ügyfelei többségének felkínálja a lehetőséget, hogy visszavegye az ingatlant. A visszavásárlás lehetősége nagyjából 38 ezer lakást, összesen körülbelül 154 ezer, jellemzően nehéz helyzetben élő embert érint. Azok, akik korábban havi tízezer forint körüli bérleti díjért maradhattak saját otthonukban, most a visszavásárláshoz kedvezményes hitelt kaphatnak. Nincs kamat, beszámítják az eddig kifizetett bérleti díjat, továbbá részletfizetési lehetőség is van.

Több jel szerint is javul a korábban gyakran kilátástalan helyzetbe került adósok helyzete. Az elmúlt évek során több bank is több tíz milliárdos tételben adott el követeléskezelőknek bedőlt hitelállományokat, hogy mérlegeiket tisztítsák. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az érintett adósok 70 százalékával sikerült felvenni a kapcsolatot, ezen belül pedig 80 százalékkal sikerült egyezségre jutni. Ez jó adat, különösen annak fényében, hogy az első adósságeladásokat követően még az is jó aránynak számított, hogy az egyik portfólió esetében egy éven belül sikerült az adósok közel felét egyáltalán elérni.

Kovács Levente szerint akik hittek a kormánynak és együttműködtek a bankjukkal, azok érdemi és jelentős segítséget kaptak.

– Még mindig nem késő együttműködni és a hitelezővel közösen megoldást találni a pénzügyi nehézségekre. Ám az eszközkezelőhöz hasonló bőkezű állami és banki támogatásra a továbbiakban már nem lesz mód – hangsúlyozta.