Levelet küldenek a katásoknak

Átlépte a 315 ezret a kisadózók tételes összegét fizető vállalkozók száma

Több mint 315 ezer vállalkozás választotta január 1-jéig a kisadózók tételes adóját, a katát. Ebben az évben nyolcról 12 millióra emelkedett az alanyi áfamentesség értékhatára, ami így megegyezik a kata bevételi határával – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A napokban minden katás vállalkozót e-mailben tájékoztat a Pénzügyminisztérium a kedvező változásokról.

Egyre népszerűbb a kisadózók tételes adója (kata), január elsején több mint 315 ezer vállalkozás választotta ezt a minimalizált adminisztrá­ciót igénylő adóformát – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. 2019-ben tovább emelkedett, nyolcmillió forintról 12 millió forintra az alanyi áfamentesség értékhatára, ami így megegyezik a kata bevételi határával. A katát választó vállalkozás fő szabály szerint havi ötvenezer forint megfizetésével az összes adó- és járulékterhét letudja, és a társadalombiztosítás pénzbeli ellátásaira is jogosultságot szerez.

A miniszter felidézte, hogy az Európában is példaértékűnek számító adótípus 2013. január elsejével indult, akkor 76 ezren választották. Mára Magyarország legnépszerűbb adófajtájává vált. Kezdetben a bevételi határ hatmillió forint volt, ez megduplázódott. Idéntől sokkal egyszerűbbé és kedvezőbbé vált a szabályozás, hiszen a kata és már az alanyi áfamenteség bevételi határa is 12 millió forint. Az általános forgalmi adó alanyi mentességénél a bevételi határ növeléséhez uniós egyeztetés kellett – számolt be Varga Mihály.

A kormány az uniós tárgyalások során elérte, hogy a kisvállalkozásoknak évi 12 millió forintos értékhatárig nem kell áfát felszámítaniuk és fizetniük, és áfabevallást sem kell benyújtaniuk. Az alanyi mentességet választó katás vállalkozásoknak 2020-ban kell majd egy nyilatkozatot benyújtaniuk a 2019-es évről, ami szintén jelentős könnyítés.

Varga Mihály közölte azt is, hogy a napokban minden katás vállalkozót e-mailben tájékoztat a Pénzügyminisztérium a kedvező változásokról. Az adórendszer fejlesztését ösztönző kormányzati lépésekkel az unió tagállamai között Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó és a harmadik legalacsonyabb a személyi jövedelemadó. Az adóhivatal már harmadik éve készíti el a magánszemélyek adóbevallását. Idén az érintettek köre az egyéni vállalkozókkal bővül – sorolta a miniszter.

A jövőben is folytatják a vállalkozásokat érintő adó- és adminisztrációs terhek csökkentését – jelentette ki Varga Mihály. Kérdésre válaszolva a miniszter elmondta, hogy a nyugdíj-előtakarékossági kötvény kibocsátásának elindítását az első fél évben tervezik.