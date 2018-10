Lebukhatnak a fizetős, lájkvadász oldalak

Átfogó digitális fogyasztóvédelmi stratégiát dolgozott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy hatékonyabban reagálhasson a piacok új kihívásaira. Eszerint a versenyfelügyeleti fogyasztóvédelem területén is többféle olyan új eljárást vezetnének be az ellenőrzési gyakorlat gyors átalakításával, amelyek szükségességét a hatóság tapasztalatai is alátámasztják az elmúlt évekből.

Például egyre nagyobb figyelmet igényelnek az internetes véleményvezérek, illetve a közösségi oldalak a fizetett tartalmak megjelenítésével kapcsolatban. Ugyancsak mélyebben vizsgálná a jövőben a hivatal a hamis véleménynyilvánításokat, amelyek tisztességtelenül befolyásolhatják a fogyasztót.

A GVH 2017-ben például eljárást indított annak vizsgálatára, hogy mi okozta egy hivatalos Facebook-oldal kedvelői és követői számának hirtelen és jelentős mértékű növekedését, és vajon ellenszolgáltatás fejében jutottak-e hozzá az új kedvelésekhez. A hivatal hatásköre ugyanis a nem valódi kedveléseket és fogyasztói tetszésnyilvánításokat alkalmazó gazdasági szereplők magatartására is kiterjed, ahol fennáll a befolyásolás lehetősége.

A GVH az év elején már jelezte azt is, hogy nagyobb hangsúlyt kíván helyezni az online társkereső weboldalak kereskedelmi gyakorlatának vizsgálatára, így az online társkereső szolgáltatást nyújtó oldalakkal, applikációk­kal kapcsolatos problémák versenyfelügyeleti eljárás alapját képezik – áll a digitális stratégiában.