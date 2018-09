Lassabb ütemben bővült a görög gazdaság

Éves összevetésben 1,8 százalékkal nőtt a görög össztermék, némileg lassabb ütemben mint az első negyedévi 2,5 százalék, a GDP egyúttal negyedéves alapon 0,2 százalékos bővülést mutatott, lelassulva az év első három hónapjának 0,9 százalékos értékéhez mérten – közölte tegnap az ország statisztikai hivatala. A vizsgált időszakban az export 3,9, míg az import aránya 4,8 százalékkal emelkedett.

A mérsékeltebb ütem ellenére mindenképp pozitív fejlemény, hogy Görögország ismét növekedést tudott felmutatni. Az ország a napokban került ki a csaknem évtizedes, többállomásos nemzetközi hitelprogram hatálya alól, most tud ismét piaci alapon finanszírozást biztosítani magának, amihez fontos üzenet a befektetőknek, hogy növekszik a gazdaság. A most látott bővülés ellenére is sok nehézséget kell leküzdeni: az államadósság az egekben, a lakosság több mint ötöde munkanélküli, különösen a fiatalok köré­ben aggasztó a foglalkoztatottak alacsony száma.

A tavalyi 1,4 százalékot követően a Nemzetközi Valutaalap (IMF) idén 2, jövőre 1,8 százalékos növekedést vár Görögországban. Az IMF számai szerint a munkaerőpiaci problémákat különösen nehéz lesz kezelni, 2019 végére 18 százalékos munkanélküliségi rátát valószínűsítenek. A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő egyébként a mentőcsomagból való sikeres kilépést megelőlegezve már augusztus közepén egyszerre két fokozattal javította Görögország devizában fennálló szuverén adósosztályzatát az államháztartási helyzet és a nemzetközi hitelezőkkel való viszony javulására hivatkozva.