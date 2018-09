Korszerű tankertet adott át az agrárminiszter Budapesten

A diákok mezőgazdasági és kertészeti ismereteinek bővítését, a biológiai sokszínűség megfigyelését lehetővé tevő modern tankertet adott át Nagy István agrárminiszter és a projektet támogató Syngenta Magyarország ügyvezetője a XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnáziumban pénteken, Budapesten.

Nagy István elmondta, hogy az iskolában folyó szemléletformáló munka példaértékű lehet más oktatási intézmények számára is, mivel a jövő környezeti kihívásaival csak felkészülten, környezettudatos hozzáállással lehet szembe nézni. A miniszter hozzáfűzte, hogy útjára indítana egy olyan programot az Agrárminisztérium szervezésében, amelynek keretében minden nagyvárosi iskolában hasonló tankertet hoznának létre.

Az intézményt méltatva elmondta, hogy környezettudatos szemléletüknek és áldozatos munkájuknak köszönhetően ökoiskola címmel is büszkélkedhetnek. Az iskolakertek nemcsak jó közérzetet biztosítanak, hanem tanítanak is: türelemre, új életszemléletre, felelősségvállalásra – jegyezte meg. Szavai szerint egyszerre nevel a fenntarthatóságra, felkelti az igényt az egészséges táplálék iránt, fontos tudományos természetismereti kérdésekre adja meg a választ, nagy szerepe van a felelős magatartás kialakításában, valamint remek közösségformáló ereje is van.

Emlékeztetett, hogy az Agrárminisztériumban – a környezetvédelemért is felelős tárcaként – kiemelt feladat a környezeti nevelés megerősítése. 2013-tól az agrárszakképzési intézmények átvétele óta arra ösztönzik az iskolákat, hogy minél nagyobb számban pályázzanak az ökoiskola cím elnyerésére. „A munkálkodást siker koronázta: idén a 47 iskolánkból 37 rendelkezik ökoiskola címmel, 9 pedig örökös ökoiskola címmel” – emelte ki.

Matthew Pickard, a Syngenta Kft. ügyvezető igazgatója ismertette, hogy a mintegy 4 millió forintos beruházás a Syngenta, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, a Városgazda XVIII. Kerületi Nonprofit Zrt. valamint a Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatásával jött létre.

Hozzátette, hogy a fejlesztés során a Syngenta zöldségtermesztésben jártas szakértőinek bevonásával hat, könnyen megközelíthető és gondozható magaságyást alakítottak ki az intézmény udvarán. A beruházás része a tankerthez tartozó modern meteorológiai állomás is, amely többek között a hőmérséklet, a páratartalom, és a csapadék mennyiségének mérését és megfigyelését is lehetővé teszi a diákok számára.

Ughy Attila (Fidesz), a kerület polgármestere elmondta, hogy az itteni diákok nagyvárosban élnek, sokan teljesen elszakadva a természettől és a természetes életmódtól. Ezért is van szükség a nagyvárosi ökoiskolai tevékenység erősítése, amely lehetőséget nyújt a tanulóknak a természettudományos ismereteiknek a termelési gyakorlatban való alkalmazására, megfigyelésekre, tapasztalatok levonására – hangsúlyozta.

Pásztor Józsefné intézményvezető elmondta, hogy az új iskolakertben a diákok többek között elsajátíthatják a zöldség- és fűszernövények palántázását, gondozását, hasznosítását. A kerti munka része a komposztálás is, amely a természetes környezet körfolyamatainak bemutatásán keresztül erősíti környezettudatosságukat.