Korrekcióra szólította fel hazánkat az EU tanácsa

Az Európai Unió Tanácsa határozatban fogadta el korábbi felszólítását, amelyben jelentős költségvetési korrekciót szorgalmaz, miszerint Magyarország folytassa a strukturális hiány kiigazítását – közölte tegnap az uniós tanács.

A tanács határozatában megállapította, hogy a 2017-es adatok szerint a bevételi intézkedések és egyszeri tételek nélkül számított államháztartási kiadások növekedése jóval meghaladta a 2017-re vonatkozó referenciaértéket, jelentős – a GDP 2,4 százalékának megfelelő mértékű – eltérést mutatva az előírt strukturális kiigazítástól.

A GDP 1,8 százalékának megfelelő 2016-os strukturális hiány 2017-ben a GDP 3,1 százalékára nőtt, ami jelentősen, 1,6 százalékponttal eltér a GDP 1,5 százalékában meghatározott középtávú költségvetési célkitűzéstől.

A tanács ajánlásai között szerepel az is, hogy az elsődleges államháztartási kiadások nettó nominális növekedése 2018-ban ne haladja meg a 2,8 százalékot, ami a GDP 1 százalékát kitevő éves strukturális kiigazításnak felel meg, így álljon Magyarország a középtávú költségvetési cél eléréséhez vezető megfelelő korrekciós pályára.

A tanács azt ajánlja továbbá, hogy Magyarország az összes rendkívüli bevételt a hiány csökkentésére használja fel. A költségvetési konszolidációs intézkedések révén növekedésbarát módon kell biztosítani az államháztartás strukturális egyenlegének tartós javulását – tették hozzá. A határozat szerint Magyarországnak október 15-ig kell jelentésben beszámolnia az ajánlásokra válaszul hozott intézkedésekről.

A most elfogadott határozat tartalma már korábban is ismert volt, így a hazai gazdasági kormányzat álláspontja is változatlan. Mint azt Varga Mihály pénzügyminiszter korábban kifejtette, a kormány változatlanul elkötelezett a hiány csökkentése mellett, aktívan tesz is érte úgy, hogy nem lesznek megszorítások.

A tanács szintén tegnap a költségvetési eltérésének korrigálására irányuló intézkedések elfogadására szólította fel Romániát.