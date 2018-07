Kormányzati segítség érkezik a béremeléshez

Tizenegymilliárd forintot biztosít jövőre a kormány a szerényebb anyagi helyzetű önkormányzatok köztisztviselői béremelésének támogatására, a forrásra pályázni lehet. Folytatódik a Modern városok program, de elkezdődik a Magyar falvak program is.

A Belügyminisztérium 23,3 milliárd forinttal többet szán jövőre az ideihez képest az önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokra, fejlesztésekre, így a 2019-es költségvetés a településeknek is biztonságos növekedést garantál – közölte megkeresésünkre a tárca kommunikációs főosztálya.

Kiemelték, hogy az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is megjelennek az általános alapelvek. Ezek többek között a családok támogatását, valamint a foglalkoztatottság további növelését, egyúttal az életszínvonal emelkedését szolgáló intézkedések, azon belül is kiemelt figyelmet fordítva a szülők munkába állásának segítésére.

Rámutattak arra, hogy 2017-ben és 2018-ban jelentős változást okozott a minimálbér és a garantált bérminimum nagyarányú emeléséből adódó illetménynövekedés, az ehhez kapcsolódó támogatásokat a jövő évi büdzsé is tartalmazza.

– Fontos szempont, hogy a fiatal generáció megfelelő nevelésben, gondozásban részesüljön, hiszen a sikeres jövőt a következő nemzedék alapozza majd meg. Ennek érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani nemcsak a gyermekek étkeztetésére – amely terület eddig is prioritást élvezett –, hanem a kisgyermekellátó rendszer hatékony megszervezésére is, ahol a más feladatoknál már jól működő feladatalapú finanszírozás kezdődik, emellett a fejlesztések is nagy hangsúlyt kapnak – emelték ki.

Kitértek arra is, hogy az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők esetében a költségvetés továbbra is biztosítja, hogy az önkormányzatok saját hatáskörben megemelhessék a köztisztviselői illetményalapot, továbbá a kiegyenlítő bérrendezési alap 11 milliárd forint forrást tartalmaz a szerényebb anyagi helyzetű önkormányzatok köztisztviselői béremelésének pályázati úton történő támogatására.

– A helyi önkormányzatok 2019-ben – hitelforrások nélkül – mintegy 2754 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, amelyhez a központi költségvetés a helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben mintegy 728,9 milliárd forintot, a 2018. évi támogatások 103,3 százalékát biztosítja. A korábbi években megszokott fejlesztési és működési célú pályázatok (önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, szociá­listüzelőanyag-támogatás, rendkívüli önkormányzati támogatás) továbbra is rendelkezésre állnak – hangsúlyozták.

Emellett folytatódik a Modern városok program, jövőre 135 milliárd forintos fejlesztés valósul meg. Idén elkészül a vidék legnagyobb fejlesztési programjának, a Magyar falvak programnak a koncepciója, 2019-ben pedig kidolgozzák Budapest és az agglomeráció tízéves fejlesztési tervét is.