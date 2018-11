Könnyen megütheti a bokáját, aki nem néz utána üzletfelének

A NAV adatbázisokkal, lekérdezhető nyilvántartásokkal segíti a tájékozódást

Egy vállalkozás szabályos és biztonságos működtetéséhez tájékozódni kell az üzleti partnerek megbízhatóságáról. Adóellenőrzéskor ugyanis akár komoly hátrány érheti azokat, akik nem járnak el kellő körültekintéssel üzletfelük, beszállítóik kiválasztásakor – erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A szervezetnél néhány támpontot is megadtak ahhoz, miként mehetnek biztosra ez ügyben a gazdasági szereplők.

Mindenekelőtt ajánlott utánanézni az üzletfélnek a cégjegyzékben vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásban. Emellett érdemes – akár személyesen is – meggyőződni arról, hogy a leendő partner a székhelyén, a telephelyén valóban folytat-e gazdasági tevékenységet, vannak-e alkalmazottai, s összességében képes-e teljesíteni, amit elvállalt.

Adott esetben pedig az is sokat javíthat a helyzeten, ha a vállalkozás – minden eshetőségre felkészülve – menet közben megfelelően dokumen­tálja, hogy a lehető legkörültekintőbben járt el az üzletkötéskor.

A tájékozódáshoz, az üzleti szereplők ellenőrzéséhez maga az adóhivatal is hozzájárul, mégpedig adatbázisokkal és lekérdezhető nyilvántartásokkal. A hatóság honlapján megtalálható regiszterekben például könnyedén ellenőrizhető, hogy ki, mennyire tartja be a szabályokat.

A www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok címen elérhető összesítések tartalmazzák többek között a létező adóalanyokat, a megbízható adózókat, az adóhiányos szereplőket, a törölt adószámosokat, az áfabevallást több mint két bevallási időszakon keresztül be nem adókat, a köztartozásmentes adózókat, a végrehajtás alatt állókat és a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásokat is. Adott esetben az online számlarendszer is megkönnyítheti a helyzetet.

A július óta működő szisztémában ugyanis a számla befogadója lekérdezheti a legalább százezer forint áfatartalmú hiteles számlák adatait. Ez segíthet a partner számlaadat-szolgáltatási gyakorlatának, s esetleges hiányosságainak megismerésében. A NAV szerint a rendszer – egyéb szolgáltatásai mellett – képet ad az üzleti partnerek megbízhatóságáról is.

Figyelemfelhívásában a NAV külön kiemelte a témához kapcsolódó, 3012/2017. számú részletes útmutatóját, amely a www.nav.gov.hu/nav/szabalyzok/utmutatok címen érhető el.