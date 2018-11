Költségvetési csalás használt autókkal

Rövid időn belül két jelentős, összesen csaknem 1,3 milliárd forint kárt okozó, használt gépjárművek kereskedelméből származó költségvetési csalást leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A szervezet keddi tájékoztatóján Zámbó Péter, a NAV bűnügyi főigazgató-helyettese közölte: a bűnszervezetek cégláncolatok közbeiktatásával akarták az áfa megfizetését kikerülni.

Az egy hónapja tartott házkutatást követően két embert őrizetbe vettek, hármat gyanúsítottként hallgattak ki, az elkövetőket tíz év szabadságvesztésre is ítélhetik – tette hozzá a távirati iroda tudósítása szerint. Összesen mintegy kétezer gépjármű érintett az ügyben.

Zámbó Péter jelezte, hogy a hatóság 2016-ban 13, idén pedig öt ilyen szervezetet azonosított, ezzel csaknem húszmilliárd forint elkövetési értékű bűncselekmény okozóit iktatta ki. A legfertőzöttebb terület a főváros mellett Pest, Fejér és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. A bűnözők nem csupán a költségvetést, hanem a vevőket is megkárosíthatják, hiszen a garanciajogokat a gyorsan eltűnő strómancégekkel szemben lehetetlen érvényesíteni.

A használt autót vásárlók gyanút foghatnak, ha a járművet az eladók autómosóknál, benzinkutaknál vagy házhoz szállítva akarják átadni. A bűnözők haszna a járművek értékével egyenesen arányos, ezért gyakran drága luxusautókat közvetítenek.

A főigazgató-helyettes közölte, hogy a szervezett bűnözői csoportok hetente frissülő adóhatósági nyilvántartásában jelenleg 176 társaság szerepel, köztük továbbra is találhatók gépjármű-bűnözői csoportok. Az adatbázist a hatóságok operatív és stratégiai döntéshozatalánál is felhasználják. Erdélyi Péter, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének ügyvezető elnöke hangsúlyozta, hogy az előtörténeti adatok hiányossága is bűnözőkre utalhat.

A szakmai szervezetek egyik feladata fölhívni az ilyen esetekre a figyelmet, hiszen nagyon sokan felkészületlenül vásárolnak használt autót, így könnyen becsaphatják őket a szervezett bűnözői csoportok. Knezsik István, az Autós Életciklus Érdekképviseleti Nagykoalíció Egyesület elnöke sürgette a gépkocsik teljes életútjának rögzítését, hiszen a biztosítótársaságok kártörténeti nyilvántartását az autóvásárlók nem láthatják.