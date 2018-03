Költözés ugyanabba a kerületbe

Sokan vásárolnak másik lakást ugyanabban a városrészben, ahol eddig is éltek, vagyis ragaszkodnak az adott környékhez. Az emelkedő árak miatt a fővárosban lakók jelenleg inkább kifelé tartanak, nem pedig a központba.

– Ingatlanvásárláskor a vevőknek az ár és a biztonság a legfontosabb tényező. Márpedig a megszokott környezet a biztonság érzését nyújtja az embereknek – írta elemzésében a Balla Ingatlan. Ez az oka annak, hogy annyira jellemző a lakáseladókra a helyben maradás. Ezért amikor költöznek, igyekeznek a megszokott és megismert lakókörnyezetben vagy annak közelében maradni.

Olykor persze nemcsak a biztonságra törekvés az oka ennek, hanem az is, hogy amennyiben valakinek az anyagi helyzetében nem következik be jelentősebb kedvező változás, akkor a jobb helyszínt nem is engedheti meg magának. Márpedig a vevők nagy része többnyire csak azzal az összeggel rendelkezik, amelyért a saját ingatlanát értékesíteni tudja.

Akik kerületet váltanak Budapesten, azok vagy a belvárosba, vagy az agg­lomeráció felé tartanak, de nem a város teljesen más részére. Előbbiek jellemzően a fiatalok, míg utóbbiak közé a családok tartoznak. Az emelkedő árak miatt a vevők most inkább kifelé tartanak, nem pedig a központ irányába. A IV. és XV. kerület alternatívái kifelé Fót, Dunakeszi, Göd, Vác, Veresegyház, a dél-budai kerületekből kiköltözőknek pedig Érd vagy Érdliget lehet a célpontja.

A XI. kerületben lakók is ragaszkodnak a környékhez, és akár nagyobb, akár kisebb lakásba költöznek, lehetőleg Újbudán vásárolnak. Ezzel ellentétben a XXII. kerületben már kevésbé jellemző a maradás. Érdemes ugyanakkor figyelembe venni, hogy a kerület gyakorlatilag összenőtt Érddel és Érdligettel, ami azt jelenti, hogy autóval pár perces többlettel elérhető az agglomeráció, ahol az árak lényegesen alacsonyabbak.

A XIII. kerülethez is erősen kötődnek a helyiek, aki költözik, általában a kerületben marad. Alapvetően minden korosztály nagyon szereti a kerületet, és ha nem találnak megfelelőt árban vagy méretben, akkor is inkább csak a környező kerületeket nézik: a szemben fekvő budai részeket vagy a XIV. kerületet.

Hasonló a helyzet Dél-Pesten is: akik Csepelen vagy Szigetszentmiklóson laknak, szívesen maradnak ott. Elköltözés helyett legfeljebb az figyelhető meg, hogy az adott kerületen vagy településen belül a központ felé tartanak a vevők, ha megtehetik. Ennek oka, hogy így közelebb kerülnek az iskolához, óvodához és egyéb szolgáltatásokhoz, amelynek révén könnyebbé válhat az életük.