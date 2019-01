Kitarthat a növekedés lendülete

A tervezett intézkedések segíthetnek ellensúlyozni a nemzetközi környezet hatásait

A magyar gazdaság alapjai stabilak, az idei évben sem tűnik elérhetetlennek a négyszázalékos növekedés. A lapunknak nyilatkozó elemző ezt több szempontból is megalapozottnak tartja, igaz, a nemzetközi környezet több kockázatot is mutat.

Minden tekintetben kiváló gazdasági évet hagyott maga mögött Magyarország. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap felsorolta a legfontosabb mutatók alakulását, miszerint 4,6 százalék körül nőhetett a bruttó hazai termék, 71 százalékra apadhatott az GDP-arányos államadósság, miközben a költségvetési hiány két százaléknál megállhat. Ez utóbbi adat még a kormány előzetes várakozásánál is kedvezőbb. A háztartások fogyasztása hat százalékkal nőtt, a bruttó bértömeg bővülése pedig meghaladta a 11 százalékot.

Orbán Viktor szerint a gazdaság stabil, és ez várható az idén is. Kérdés persze, hogy az erőteljes növekedés mennyire lesz tartható, vajon a GDP bővülése 2019-ben is eléri-e a négy százalékot. A miniszterelnök szerint ezt kell megcélozni, amelynek elérését újabb növekedésösztönző lépések is segíthetik. Hogy ezek miből állnak, még nem tudni, de annyi bizonyos: szerepelnek a kormányzat napirendjén.

– Optimistának tűnhet, de idén akár a 4,2 százalékos gazdasági bővülés is elérhető, azaz a múlt év után szintén sikerülhet magasabb szinten tartani ezt a mutatót – mondta a Magyar Időknek Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője. A szakértő ezt a többi között arra alapozza, hogy várhatóan az idén tetőznek a lakásátadások. Az elmúlt években – a kormányzati lépések, így például a családi otthonteremtési kedvezmény bevezetésének hatására – nagy lendületet vett az építőipar, de sok ingatlan átadásánál nem lehetett tartani a tervezett határidőket. Suppan Gergely szerint ebben az évben valóságos boom várható a piacon. Mindez érezteti a hatását a gazdasági növekedésben is, amelyhez ez az ágazat egy százalékpontot adhat hozzá.

Az elemző megemlítette azt is, hogy új modellekkel gyarapszik a magyarországi autógyártás, azaz: erősödnek a kapacitások. Ezek mellett számolni kell az uniós pénzekkel, amelyek szintén pörgetik a beruházásokat. Ez utóbbi növekedése az idén elérheti a tíz százalékot. Minden bizonnyal szintén kitart a lakossági fogyasztás növekedése, amely – ha az ideitől kisebb mértékben is – négy százalék körül alakulhat.

– Magyarországon stabil tényezők erősítik a gazdaság alapjait, de a nemzetközi környezet rengeteg kockázatot mutat – figyelmeztetett Suppan Gergely.

Európa teljesítménye korántsem nevezhető erősnek, ez több tényezőre vezethető vissza. A német ipari termelés csökken, jelezve a gazdasági teljesítmény lassulását. Ebben szerep játszik az amerikai kormányzat által indított kereskedelmi háború, Nagy-Britannia uniós tagságának megállapodás nélküli megszűnésének a kockázata, ahogy a feltörekvő piacok gyengélkedése is.

A Takarékbank szakértője szerint az sem kedvező kilátás, hogy Olaszország technikai recesszióba kerülhet, de nem segítenek a franciaországi események sem. A francia tüntetésekkel kapcsolatban még decemberben Bruno Le Maire gazdasági miniszter is úgy nyilatkozott, hogy a demonstrációknak katasztrofálisak a hatásai a gazdaságra. Szerinte a zavargások 0,1 százalékpontot vettek el 2018-ban a negyedik negyedévi növekedésből.

A kedvezőtlen nemzetközi folyamatokra Orbán Viktor is utalt. A miniszterelnök nyilván emiatt is szorgalmazza, hogy a kormány újabb intézkedéseket hozzon, amelyek segítik a lendület fenntartását. Szerinte ha ez nem történne meg, akkor 3,9 százalék lehet az idei bővülés. A pénzügyminiszter legalábbis ennyivel kalkulál. Érdemes megemlíteni, hogy a nemzetközi elemzések egyes hazai szervezetekkel együtt 2018 elején elérhetetlennek és túlzónak találták a magyar kormány várakozását a GDP alakulásával kapcsolatban. Ahogy teltek a hónapok, nem győztek felfelé módosítani az előrejelzéseiken. Ez könnyen megtörténhet az idén is.