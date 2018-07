Kitart a vállalati bizalom

Őrzi első helyét a hazai adat az Európai Bizottság rendszeres felmérésében

Az Európai Bizottság legutóbbi rendszeres bizalmi felmérése alapján továbbra is Magyarországon látják a legkedvezőbben gazdasági kilátásaikat a cégek. Az ESI felmérése szerint az év során trendszerűen erősödtek a várakozások, ennek megfelelően júliusban is újabb rekorderedmény született.

Miközben romló hangulat látszott júliusban az Európai Unióban, Magyarországon új magaslatokba emelkedett a bizalom – derül ki az Európai Bizottság legújabb havi gazdasági hangulatindex-felméréséből (ESI).

Januárban az euróövezeti gazdasági hangulatindex még 114,9 ponton állt. A tavaly szeptemberi 112,8 pont óta az index mindvégig magasabb volt a mostani értékénél, és a decemberi 115,2 pont óta folyamatosan csökken. Az Európai Unióban az ESI júliusban 112,3 pontra emelkedett a júniusi 112,2 pontról. Januárban 114,8 ponton állt a mutató, és az euróövezetihez hasonlóan a decemberi 115 pont óta folyamatosan csökkent.

Magyarországon az ESI a júniusi 123 pontról idén júliusban 1,6 ponttal 124,6 pontra, a valaha elért legmagasabb értékre, egyúttal az Európai Unióban a legmagasabb szintre emelkedett. Januárban 120,9 ponton állt a mutató. Ezzel továbbra is a felmérésben részt vevő magyar válaszadók látják Európában legkedvezőbben a helyzetüket.

Az euróövezeti és az uniós ESI 2000 májusában érte el legmagasabb értékét 118,3, illetve 116,7 ponton. Legalacsonyabb értékeik 68,5 és 66,1 pont voltak 2009 márciusában. A magyar mutató legalacsonyabb értéke 67,3 pont volt szintén 2009 márciusában.

Az adatközlés alapján értelemszerűen a magyar érték térségünkben is a legmagasabb volt. Ahogy az a Capital Economics londoni elemzőház kelet-közép-európai áttekintőjéből kiderül, regionálisan is alapvetően kedvezőek a folyamatok. Négy államban emelkedett a mutató, ötben mérséklődött, azonban Liam Carson, a vállalat elemzője szerint a bizalmi mutató a térség egészére így is a bruttó hazai termék 5 százalék körüli növekedését feltételezi az idén.

Carson hozzáteszi, az ESI-ből következő előrejelzéseket óvatosan kell kezelni, mivel az elmúlt időszakban a várakozások és a tényleges gazdasági adatok elszakadni látszanak egymástól.

Érdekesség, hogy korábban a Capital Economics az ESI-t épp a hazai beszerzésimenedzser-indexszel (BMI) állította szembe mint megbízható adattal, ugyanis a BMI a korábbi években nagyban a tényleges fejlődési iránytól eltérő értékeket mutatott. Az elemzőház várakozásai szerint a kedvező nyári helyzetet követően az év végére, illetve a jövő év elejére a gazdasági növekedés mérséklődésére kell készülni.