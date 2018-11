Kitart a lendület a kiskereskedelemben

Szeptemberben 4,4, naptárhatástól megtisztítva 5,4 százalékkal haladta meg a kiskereskedelmi forgalom az egy évvel korábbit – közölte pénteken második becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A részletes adatokból kiderül, hogy az országos kiskereskedelmi üzlethálózat, valamint a csomagküldő és internetes kiskereskedelem forgalma folyó áron 984 milliárd forint volt a vizsgált hónapban.

A forgalom 43 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 39 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 18 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott. Január–szeptemberben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 6,5 százalékkal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában.

Pomázi Gyula, az Innovációs és Technológiai Minisztérium iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán azt emelte ki, hogy a növekedés elsősorban a vegyes, nem élelmiszert árusító üzletekben, illetve az üzemanyag-kiskereskedelemben tapasztalt forgalombővüléssel magyarázható.

Szerinte ebből az is látszik, hogy nemcsak az árucikkek, de az ezekre ráépülő szolgáltatások vásárlásában is jelentős növekedés történt. A távirati iroda tudósítása szerint hangsúlyozta, hogy továbbra is kiugró erősödést mutat az ­online kiskereskedelem, amelynek forgalma szeptemberben 30,5 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest. Ez a bővülési tendencia hónapok óta tartós, és az ünnepek közeledtével, illetve az ehhez kapcsolódó vásárlási hajrá miatt további forgalmi növekedés valószínűsíthető ezen a területen is.

– Az elmúlt években megkötött adó- és bérmegállapodások biztosítják a családok jövedelemtermelő képességének javulását, ez pedig részben a kiskereskedelmi forgalomnövekedés hajtóerejét is adja – tette hozzá a minisztérium helyettes államtitkára. Az elemzők korábban arra hívták fel a figyelmet, hogy a keresetek emelkedése miatt a forgalom egész évi bővülése a tavalyit meghaladó ütemű lehet.