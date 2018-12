Kitart a Google és Moszkva szabályozási konfliktusa

Az orosz hatóság a keresőmotor leállítását helyezte kilátásba

Oroszország blokkolhatja a Google keresőmotorjához való hozzáférést, ha az amerikai informatikai cég továbbra sem tartja tiszteletben az orosz törvényi előírásokat, és nem távolítja el keresési találatai közül a tiltott oldalakat – figyelmeztetett az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság (Roszkomnadzor) helyettes vezetője. Vagyim Szubbotyin az Interfax hírügynökségnek nyilatkozva elismerte, hogy a jelenleg érvényes orosz jogszabályok a hozzáférés akadályozását egyelőre nem, csak a bírságolást teszik lehetővé – tolmácsolta a távirati iroda. A helyettes vezető szerint törvénymódosításra lesz szükség.

– Ha zsákutcába kerülünk, a törvényhozás szintjén minden lehetőség rendelkezésünkre áll, hogy ezt a kérdést szabályozzuk. Ha az állam azt látja, hogy egy külföldi cég következetesen és szisztematikusan nem tartja be az orosz törvényt, akkor az állam törvénymódosítást kezdeményez, és a orosz törvény be nem tartása miatt szigorúbb büntetés is lehetséges, mint a blokkolás – mondta a tisztségviselő.

Szubbotyin elmondta: a Google-tól az várja el a hatóság, hogy egy szep­temberben elfogadott törvény értelmében szűrje ki a gyermekpornográfiára, az öngyilkosságra, a kábítószerekre, a szerencsejátékra, az alkoholárusításra, a terrorizmusra és a szélsőséges tartalmakra utaló linkeket.

– Ez az az információ, amely tiltott nálunk. Azt akarjuk, hogy a Google ezeket szűrje ki – szögezte le. Egyúttal kifejezte abbeli reményét is, hogy az orosz hatóságoknak nem kell a letiltáshoz folyamodniuk, és a Google együttműködik a probléma elhárításában. A hatóság a héten ötszázezer rubel (mintegy 2,15 millió forint) büntetést szabott ki a Google-ra, amiért az nem csatlakozott az orosz szövetségi állami információs rendszerhez (FGISZ), amely naprakész információ­val látná el a blokkolandó oldalakról. Szubbotyin közölte, hogy a Roszkomnadzor az év végéig újabb ellenőrzést hajt majd végre a Google-nál, és ha a cég továbbra sem kapcsolódik rá az információs rendszerre, akkor maximális, hétszázezer rubeles (mintegy hárommillió forintos) bírsággal fogja sújtani.

Megfigyelők szerint az orosz tilalmi listán politikai okokból tiltott oldalak, így ukrán hírportálok is szerepelnek. Alekszej Volin orosz távközlési miniszterhelyettes november elején a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva egyébként elismerte, hogy egyre kevésbé lehet hatékonyan korlátozni az internetes tartalmakhoz való hozzáférést.

Úgy vélekedett, hogy a hatóságoknak előbb-utóbb le kell mondaniuk az on­line tartalmak blokkolásáról, mert a tiltást mind többen képesek megkerülni. Volin augusztus 29-én azt volt kénytelen elismerni, hogy az orosz hatóságok képtelenek letiltani a Telegram üzenetközvetítőt, mert annak elegendő eszköze van a blokkolás megkerülésére. A szolgáltatót azért próbálták meg elérhetetlenné tenni, mert nem volt hajlandó kiadni kódolási kulcsait az orosz szakszolgálatoknak.