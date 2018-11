Kínában is keresett a magyar méz

Összefogást sürget a hazai mézágazatban az agrárminiszter. Nagy István szerint a méhészeknek el kell fogadniuk, hogy a termelésben és az értékesítésben is közös erővel tudnak előre lépni. – A magyar méz minőségét tekintve a legfelső kategóriába tartozik a világon, összefogással jelentősen nőhetne a mézágazat jövedelemtermelő képessége – hívta fel a figyelmet a Magyar Professzionális Méhészek Egyesületének tegnapi konferenciáján.

A kínai útjáról hazatért miniszter szerint a magyar méznek komoly piaca lehet Kína, amely bár az egész világot elárasztja mézzel, mégis keresi a magyar terméket, amelyért akár 6-10 ezer forintot is hajlandóak fizetni üvegenként. A magyar méz útját ezért nyugatról kelet felé kellene fordítani. – A távol-keleti országnak egyre több a tehetős polgára, akinek fontos, hogy kiváló minőségű élelmiszereket fogyasszon – emelte ki.

Az ágazat problémái, kihívásai között említette a méhcsaládok számának csökkenését is. A méhpusztulás ütemét látva csak idő kérdése, hogy Magyarország legyen az a hely, ahol a legsűrűbb a méhpopuláció Európában. Az önbeporzó napraforgó terjedése is veszélyezteti az ágazatot. A gazdálkodók a biztosabb hozam és a nagyobb termésmennyiség érdekében a napraforgó vetésterületének több mint felén már ilyen fajtát vetnek, amely nem ad nektárt. Holott az itthon termelt mézfajták közül a napraforgó a legjelentősebb, jelenleg a teljes mennyiség 34 százalékát teszi ki, megelőzve a repcét és az akácmézet is.