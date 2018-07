Kiaknázatlan a szénhidrogénvagyon

Érdemes az értéklánc első szemének megteremtésével foglalkozni

Annak ellenére, hogy a magyar szénhidrogén-kutatás és -termelés több mint százéves múltra tekint vissza, a fejlett kutatási módszereknek és technoló­giáknak köszönhetően még mindig lehet újabb mezőket felfedezni, ezáltal jelentős gazdasági eredményt biztosítva mind a kutató-termelő cégeknek, mind a nemzetgazdaságnak.

A magyar szénhidrogéniparról eddig nem látott napvilágot átfogó kiadvány, ezt az űrt tölti be a napokban kiadott Szénhidrogének Magyarországon című könyv.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) gondozásában megjelent kiadvány több mint háromszáz oldalon mutatja be a hazai szénhidrogén-termelés történetét, a kutatási területeket, illetve a termelési módszereket. A hatóság honlapján is elérhető kötet nemcsak a szakemberek, hanem a témában kutató hallgatók számára is ígér újdonságokat.

– A hivatal azzal a meggyőződéssel vállalta a mű gondozását, kiadását, hogy ezzel is segíti nemzeti energia­stratégiánkat – mondta a kötet megalkotásának hátteréről Nyikos Attila, a MEKH nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese a könyv szakmai bemutatóján. Az elnökhelyettes hozzátette: a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásához is hozzájárulhat a magyarországi szénhidrogénvagyon kiaknázása, és hangsúlyozta, hogy a mintegy tízezer belföldi kút alulhasznosított, érdemes volna ezeket mezőgazdasági társaságok, helyi vállalkozások rendelkezésére bocsátani.

A kiadvány amellett, hogy átfogó képet ad a hazai szénhidrogénvagyonról, bemutatja a koncessziós pályáztatási rendszert, amelyet 2013-ban indított el a kormány, nemrég kezdve a hatodik kört.

A szénhidrogének magyarországi kutatása az új és hatékony műszaki módszerekkel lehetőséget teremt arra, hogy belföldön teremtsük meg egy globális értéklánc első láncszemét. Ehhez nyújt segítséget a könyv.